Elmarad az augusztus 20-i ünnepség az egyik magyar városban, megszólalt a polgármester

Közölte a döntés okát.

2025. 08. 08. 14:25
Az ongai önkormányzat a hepatitis A-fertőzés terjedése miatt járványveszélyre hivatkozva lemondta az augusztus 20-i ünnepséget – adta hírül a Boon.

A portál hozzáfűzi, a városnapot hat év kihagyás után rendezték volna meg újra augusztus 20-án, a rendezvény azonban a járvány megelőzése érdekében elmarad. Trizsi Zalán polgármester közölte, a lakosság egészsége minden más szempontnál fontosabb.

Közölték azt is, hogy egyelőre nincs járvány, pontosan ez az, amit el akarnak kerülni. A polgármester felelős hozzáállásra kéri a lakosságot. Az eset részleteiről ide kattintva, a Boon cikkében olvashat. 

 

Boon
