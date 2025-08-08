Az ongai önkormányzat a hepatitis A-fertőzés terjedése miatt járványveszélyre hivatkozva lemondta az augusztus 20-i ünnepséget – adta hírül a Boon.
Elmarad az augusztus 20-i ünnepség az egyik magyar városban, megszólalt a polgármester
Közölte a döntés okát.
A portál hozzáfűzi, a városnapot hat év kihagyás után rendezték volna meg újra augusztus 20-án, a rendezvény azonban a járvány megelőzése érdekében elmarad. Trizsi Zalán polgármester közölte, a lakosság egészsége minden más szempontnál fontosabb.
Közölték azt is, hogy egyelőre nincs járvány, pontosan ez az, amit el akarnak kerülni. A polgármester felelős hozzáállásra kéri a lakosságot. Az eset részleteiről ide kattintva, a Boon cikkében olvashat.
