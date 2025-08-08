Egy óvodánál és iskolák mellett drogot áruló afrikai dílert kaptak el + videó

Még július 25-én este mentek ki a rendőrök Budapesten egy VIII. kerületi, Népszínház utcai lakáshoz, mert megtudták, hogy egy csádi férfi kábítószerrel kereskedett egy óvoda, valamint több oktatási intézmény közvetlen közelében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság arról számolt be, hogy a házkutatáskor

telefonokat, tabletet, több tízezer forintnyi készpénzt, több mint három gramm fehér, droggyanús anyagot és, 21 gramm zöld növényi törmeléket találtak és foglaltak le.

A rendőrök elárulták, hogy marihuánát és kokaint találtak. A csádi férfit kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.