„Kérjük, keressen másik drogdílert!” – A pokol hónapjai egy józsefvárosi házban

Kristály, lövedék, gázszivárgás, fegyverrel hadonászó dílerek és emberi ürülék – a Metropol riportja jól bemutatja, hogy milyen rémálommal küzdöttek a lakók egy VIII. kerületi társasházban. Bár az egyik drogterjesztőt már elfogták, a nyugalom még mindig csak vágyálom. A lakók egy üzenetet ragasztottak ki a kapura: „Kérjük, keressen másik drogdílert!”

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 7:00
Forrás: Metropol
A józsefvárosi Leonardo utcai társasház kapuján napokkal ezelőtt egy fehér papír jelent meg, rajta szikár, egyértelmű üzenet: „A kábítószer árusítása a házban megszűnt! Kérjük, keressen másik drogdílert! A házban kamerarendszer működik, amit a rendőrség is figyel és rögzít.”

A cetli bejárta az internetet, sokan viccnek vagy mesterséges intelligencia által generált képnek vélték. A történet azonban valós – és súlyosabb, mint elsőre gondolnánk – írja a Metropol.

 

Pipafüst és ürülék – így nézett ki a mindennapok pokla

A ház udvarán a szagok mindent elárulnak: cigi, pipafüst, égett műanyag és vizelet keveréke. Az egyik sarokban elszórt ezüstpapírok, használt ruhák, egy kanál. A lakók szerint két díler is működött a házban – egyik a földszinten, másik az emeleten. A vevők az udvaron fogyasztottak, hangoskodtak, előfordult, hogy a gangon szexeltek vagy ott végezték el a dolgukat. A gyerekek hónapokon át nem mehettek ki játszani.

„A 12 éves lányomat nem hagytam otthon. Velem jött dolgozni, iskola után is” – mondta egy édesanya remegő hangon.

A lakók elmondása szerint a dílerek éles lőfegyverrel is hadonásztak, sőt lövöldözés is történt az udvarban. Gázszivárgás, betört ajtók, rendőrségi jelenlét – mégsem történt hosszú ideig érdemi változás. Az egyik drogdíler az önkormányzati lakásban élt.

 

Valami elindult, de még nincs vége

A rendőrség múlt héten elfogta az emeleti dílert, lakását lezárták. A másik – aki a földszinten működött – eltűnt. A ház lakói azonban továbbra sem érzik magukat biztonságban. A vevők még mindig próbálkoznak, hajnalban is zörgetnek, kristályt keresnek.

Sokan már elköltöztek, mások próbálják eladni a lakásukat – kevés sikerrel. A ház hírneve, állapota, biztonsága és értéke is romokban. A lakók elkeseredettek, és úgy érzik, magukra maradtak.

Az A4-es papír a kapun – egyszerre kétségbeesett segélykiáltás és elkeseredett védekezés:

Kérjük, keressen másik drogdílert!

 

Fontos híreink

