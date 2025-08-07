Drogosok keserítik meg a lakók életét a belvárosban

Elszaporodtak a besurranó kábítószer-használók és hajléktalanok által elkövetett lopások a VIII. kerületben. Kozma Lajos, a terület kormánypárti képviselőjelöltje szerint az elmúlt 4-5 évben van a kerület mélyrepülésben.

Ezek az emberek ide lettek csábítva a kerületbe. 2019 előtt volt normális kerületőrség, közterület-felügyelet, rendőrség. Ezeknek a támogatását megszüntette a balliberális önkormányzat. Mindeközben megvonták a társasházak támogatását is. miközben pluszköltséget kezdtek el generálni a betörő kábítószer-használók

– mondta el lapunknak Kozma, aki a körzetében, a szeptember 21-én tartandó időközi önkormányzati képviselőválasztás egyetlen rendpárti jelöltje. Kiemelte, a Corvin-negyedben egy, már a lakók és a közös képviselők által is ismert 30-40 fős ilyen csapat tesz kárt rendszeresen az ingatlanokban.

Amikor ezek az emberek a szer hatása alatt állnak, nem tudják a világukat se. Nem beszámíthatóak, közveszélyesek is, a lakók pedig a saját otthonaikban félnek a betolakodóktól, akik gyakran a lépcső alá költöznek, és vegzálják az ott lakókat

– emelte ki a politikus. Kozma Lajos szerint megoldás lenne a közterület-felügyelet számának bővítése és a rendőrség támogatása.

A rendőrök próbálják elvégezni a munkájukat, de a legtöbb rendőr nem marad itt, nagyon nagy a forgás. Az újaknak pedig nincs helyismeretük

– tette hozzá a képviselőjelölt. Kiemelte, a rendőröknek biztosítani kellene önkormányzati lakásokat, hogy érdekeltté tegyék őket a helyben maradásra.

Egy, a lapunknak nyilatkozó lakos szerint a mindennapjaikat keserítik meg a Palotanegyedben garázdálkodó kábítószerfüggők. A házakba betörő függők ugyanis sokszor a lépcsőházakba piszkítanak, és szexuális életet is ott élnek, mindenki szeme láttára.

A mosdónak használt lépcsőház (Forrás: Magyar Nemzet) A kábítószerfüggő után hátramaradt hulladék (Forrás: Magyar Nemzet)

Józsefváros másik kerületrészében, a Losonci-negyedi panelházaknál rendszeres probléma, hogy a szerhasználók a házakban lövik be magukat. A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy gyakran kell zárat cserélni a lépcsőházi bejárati kapun, mert a szerhasználók rendszeresen elrontják a zárat.