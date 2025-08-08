Így nyírta ki anno a baloldal a Fidesz otthonteremtési programját

– A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány – ígérte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség politikai államtitkára a szerdai Kormányinfón. Július 2-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy szeptembertől a első lakásvásárlóknak járó hitelprogramban maximum 50 millió forint hitelt lehet fölvenni 25 éves futamidőre. A 10 százalékos önrésszel felvehető hitel után a futamidő alatt végi fix 3 százalékos kamatot kell fizetni. Mivel igyekeztek a lehető legszélesebbre nyitni a résztvevők körét, így maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is felvehetik azt életkori megkötés nélkül.

Ennek kapcsán a Világgazdaság cikke emlékeztet arra:

a Fidesz-kormánynak volt már olyan otthonteremtési programja, amelyet agyontámadtak, akik maguk is felvették, majd helyette végül keserűséget hozó, de kezdetben rendkívül csábító devizahiteleket tálaltak fel a magyaroknak.

Ennek az árát ma is fizeti az ország: a magyarok máig emlékeznek a megdrágult és bebukott devizahitelek égető fájdalmára, és kevesebb hitelt mernek felvenni, mint mások Európában. Ezzel a Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai nevekkel fémjelzett politikai elit még évtizedekkel regnálása után is csökkenti a magyar GDP-t és visszafogja a magyarok jólétét. Amikor pedig már biztonságosan lehet nagy előrehaladást jelentő támogatott hitelt felvenni, azt a baloldal ismét nagy erőkkel támadja.

Nem a mostani az első alkalom, hogy nagyszabású otthonteremtési programot dolgoz ki az Orbán-kormány. A legelső 1998–2002 közötti kormányzati ciklus mai napig sokat emlegetett programja 2000 februárjában indult el. A program a jelzáloghitelek kamattámogatására irányult a fiataloknak új és használt lakások vásárlására, ami állami garanciavállalással párosult. Az akkori lakásárakhoz igazodva tízmillió forintig volt igényelhető, 10 százalékos kamattámogatás mellett. A kormány vállalta, hogy 20 évig a kamat és a kezelési költség együttes értéke nem haladhatja meg a hat százalékot.

A program megtette a hatását: rögtön, már 2001-ben 48 ezer építési engedélyt adtak ki Magyarországon, majd 2002-ben 31 ezer lakást adtak át, ami tízezerrel volt több a 1999-es mélypontnál.

Hiába volt azonban sikeres, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP–SZDSZ-kormány az első pillanattól kezdve támadta, majd idővel meg is szüntette. A folyamat groteszk sajátossága volt, hogy azok is felvették a hitelt, akik támadták.

Medgyessy Péter szocialista-liberális kormánya lépésről lépésre nyirbálta meg a rendszert:

előbb 2003 végén a 30 milliós kamattámogatási hitelplafont felezte meg, és csökkentette 15 millióra,

majd 2004-ben szűkítette az igénybe vevők körét azzal, hogy a lakáshitelek adókedvezmény-maximumát 240 ezer forintról 120 ezerre mérsékelte.

Eközben az éppen elszálló infláció hatására folyamatosan emelkedtek a kamatok, emiatt egyre drágább lett a forinthitelezés. Ekkor indult el a devizahitelezés Magyarországon, és ekkor hajszolta bele a regnáló kormány a lakosságot a devizahitelezésbe.