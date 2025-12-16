A boldog békeidők hangulatát idézi a Várkert bazárban tavaly nyitott Ida bisztró

A Dining Guide kalauz tavalyi kiadásának bemutatóján ismerkedhetett meg a közönség a frissen nyitott osztrák-magyar étterem, az Ida bisztró ételkompozícióival. A Monarchia korszakát, a boldog békeidőket idéző kiemelkedő vendéglátóegység azóta bekerült az említett étteremkalauzba hatvanharmadik helyen 84 ponttal, továbbá az ősszel ismét megjelent Gault-Millau kalauzba is, mely 12,5 ponttal és egy szakácssapkával jutalmazta a teljesítményét.

A nyitás óta tervezem a hely meglátogatását, hiszen mi lehetne ennél csábítóbb számomra? A Monarchia egyik jellegzetes városában, a kis Bécsnek is nevezett Temesváron nőttem fel, dédszüleim között van bécsi és budapesti polgárlány, dél-partiumi sváb gazda és kunsági magyar egyaránt. S külhoniként ki ne vágyna vissza egyébként is a háború előtti időkbe?

A névválasztás számomra Gárdonyi Géza „Ida regényét” idézte, melynek kereken negyven évvel ezelőtt meghatározó élményem volt. Nemcsak a jellemrajzok miatt, hanem azért is, mivel egy részlet mélyen megérintett. Miközben ugyanis környezetem világképében meghatározó volt a magyarságtudat, a Ceausescu korszakban a tananyagból gondosan kigyomláltak szinte mindent, ami a magyar nemzeti büszkeség erősítésére alkalmas volt. Kaptunk helyette román nemzet-ideológiát, a nemlétező román felsőbbrendűség hamis toposzait. Az, hogy egy kötelező olvasmányban a főhős a nemzeti büszkeség mellett tör pálcát, öntudatosan és kőkeményen, szinte elképzelhetetlen volt. Nos, ezt adta az Ida regénye. Hadd idézzem:

„Balogh rosszallta, hogy Mikey megint görög képet fest:

- Festetted volna inkább Attila lakodalmát.

- Ami jön - csapta el Mikey -, festő nem válogat. „Művész hazája széles e világ!”

- Nem igaz! - mondta Balogh -, ennél gazabb aforizmát nem dobott a festők agyába még senki.

- Arany János írta.

- Vádképpen írta, nem igazságul.

- És ebben vannak színek, ebben szinte tombolnak a színek, a pompás világítások. Attila lakodalma csak egy nagyobbféle parasztlakodalom ehhez képest.

- Még egy háromcigányos parasztlakodalom képe is kedvesebb a szememnek, szívemnek, mint az Olimposz minden lakodalma.