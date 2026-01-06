Megbízható pörköltek Kunszentmiklóson

magyar konyhawikipédiamindmegette

Elégedetten távoztam és szívesen betérnék még ide egy velős pirítósra meg egy túrós csuszával körített harcsapaprikásra.

Borbély Zsolt Attila
2026. 01. 06. 8:00
Ha azt keressük, hogy mi egy nemzet legjellegzetesebb étele, kiindulhatunk abból, hogy e kollektívum mit kedvel legjobban, mit tart ő maga a legreprezentatívabbnak saját kulináris kultúrájából, de azt is alapul vehetjük, hogy mit gondol a világ róla, gasztronómiájának mely fogása vált a legelterjedtebbé, legismertebbé. A mi esetünkben alighanem a pörkölt az a magyar specialitás, amivel mi magunk is azonosulunk és amivel minket a külvilág azonosít, még ha sokan „goulas/gulas” néven is emlegetik e fogást. Nézzük mit olvashatunk erről a világhálón!

A Mindmegette oldal az ötödik helyen említi a pörköltet a legjellegzetesebb magyar ételek között, a Buzzfeed a negyediken, az első helyen a valódi, levesszerű gulyás áll dicséretes módon. A Wikipédia a „magyar konyhaművészet” címszó alatt a „magyar ételek” kategóriában tizenhét fogást ismertet, köztük értelemszerűen a pörköltet is. 

Nézzük korunk nagy slágerét, az olykor egy felkészületlen diák stílusában mellébeszélő, sőt, sokszor blöffölő, máskor meglepően strukturált, összeszedett válaszokat adó Chatgpt-t! Ezúttal olyan feleletet adott arra a kérdésre, hogy melyek a legjellegzetesebb magyar ételek, ami dicséretére válhat egy felkészült szakembernek is. 

Hadd idézzem teljes egészében: 

„Ez egy „egyszerűnek tűnő”, de valójában identitás-szintű kérdés, úgyhogy nem felsorolásként, hanem logikusan csoportosítva válaszolok.

A legjellegzetesebb magyar ételek – gasztrokulturális metszet

 1. Pörkölt–paprika tengely (a magyar konyha magja)

Ez az, amit a világ Magyarországgal azonosít.

Gulyásleves
→ eredetileg pásztorétel, leveses formában hungarikum

Marhapörkölt / sertéspörkölt / birkapörkölt

Paprikás csirke
→ tejföl + paprika = magyar védjegy

Halászlé (bajai, szegedi)
→ regionálisan eltérő, de ikonikus

Kulcselemek:
paprika, hagyma, zsír, lassú főzés

2. Tészták, galuskák, rakott ételek

A magyar konyha erősen „tésztás”, de nem olasz értelemben.

Nokedli / galuska

Túrós csusza

Rakott krumpli

Sztrapacska (felvidéki kötődés, de magyar kontextusban él)

 Ez az a vonal, ahol a magyar és a szlovák konyha összeér, de máshol nem.

3. Főzelékek – szinte csak nálunk

Ez az egyik legmagyarabb, de külföldön legkevésbé értett kategória.

Lencsefőzelék

Sárgaborsófőzelék

Tökfőzelék

Babfőzelék

Kelkáposzta-főzelék

Más konyhákban köret vagy leves lenne – nálunk önálló főétel.

4. Töltött és savanyított vonal

A Kárpát-medence klímájához igazodó tartósítás.

Töltött káposzta

Töltött paprika

Savanyú káposztás ételek

Kovászos uborka

5. Húsételek, magyar módra

Nem steak-kultúra, hanem szaftos, főzött-párolt vonal.

Rántott hús (vasárnapi szent étel)

Vadas marha

Brassói aprópecsenye

Sült liba / kacsa párolt káposztával

6. Desszertek – erős osztrák–magyar örökség

A Monarchia cukrászata mélyen beépült.

Dobostorta

Somlói galuska

Rétesek

Palacsinta (túrós, diós, lekváros)

7. Ami étel, de mégsem

Identitás, nem csak gasztro.

Kolbászok (csabai, gyulai)

Szalonna

Tepertő

Pálinka”

Ami a pörköltet illeti, fontos kérdés az is, hogy miből készül az „igazi” pörkölt. Erre az elsöprő többség mind külföldön, mind a Kárpát-medencében azt a választ adja, hogy marhahúsból, leginkább lábszárból. Igen ám, de amint arra már sokan rámutattak, a bő kétszáz évre visszatekintő kultikus fogásunknak sokkal gyakoribb alapanyag volt birkahús, anyagi okokból. Marhát nemigen vágtak azért, hogy megegyék, birkát inkább. Ezek mellett persze készül pörkölt vadakból, sertéshúsból, csirkéből, kakasból, tyúkból, nyúlból, halakból, pacalból, zúzából, heréből, gombából. Meg persze szívből, amiről dalt is írt az egyik legjelentősebb és legnagyobb múltra visszatekintő magyar rockzenekar, a P. Mobil.

 

S nyilván minden gasztronómiai tekintetben elkötelezett embernek megvan a maga kedvence. Nálam a pacal áll az első helyen (főként körömmel, de szívesen eszem csülökkel, gombával, velővel vagy marhapofával gazdagítva), utána következik a birka, a zúza, a hal, a vad (szarvas, őz, vaddisznó) és a marha. Majd minden egyéb, nincs olyan közismert pörköltalapanyag, amit elutasítanék. 

 

Ha egy étteremben a két listavezetőből, a pacalból és birkából is kínálnak pörköltet, mint például a szarvasi Vadászkürtben, az Akasztói halascsárdában, vagy a soltvadkerti Cornerben, akkor jó eséllyel mindkettőt megrendelem, mit tettem azt a minap Kunszentmiklóson, a Szentmiklósi étteremben, ahol „pacalvadászaton” jártam. 

 

A beltér otthonos alaphangulatát a sötétre pácolt fa adja. Baranyi Tibor tulajdonosnak a honlapon olvasható köszöntőjéből megtudhatjuk, hogy az eredetileg is étteremként működő épületet 1998-tól vette át a nevét viselő kft, ahol az átalakítást és korszerűsítást követően máig vendéglátóegység üzemel. A beltérben hetven, a teraszon harminc vendég fér el, százharminc fős rendezvénytermük is van.

 

Az étlap a magyar konyha népszerű fogásaira épít, de integrál számos nemzetközivé lett street food klasszikust is, így hamburgert, 200 grammos húspogácsával, wrapeket, pasta-t, pizzát, sőt, de még pho levest is. Kicsit soknak tűnik ez így egyszerre, de bő harminc év kulináris kalandozás arra tanított, hogy akkor ítélkezzek, amikor megkóstoltam az adott fogást.

A magyar vonalon kínálnak többek között tatárbifszteket, gulyáslevest, Jókai bablevest csirkeragulevest erdei gombával, hekket kovászos uborkával, karika burgonyával, brassóit, cigánypecsenyét, ropogós sertéscsülköt, velővel töltött rántott bordát, marhapofát vadasan, zsemlegombóccal, somlói galuskát, valamint túrós palacsintát pirított mandulával és epervelővel. 

 

Az árak rendkívül kedvezőek, a BBQ csirkeszárny, körettel együtt, értsd coleslaw salátával és pirított burgonyával 2390 forintba kerül, a pörköltek ára 2890 és 3190 forint között mozog. 

Hétféle bort kínálnak a Frittman, a Vylyan, valamint a Bárdos pincétől, valamennyit kimérik decire is. Több nagyipari multicég alapsörét tartják palackban, a kommersz tömények mellett Panyolai pálinkák, valamint a Békési főzde Disznótoros sorozata szerepel a választékban. A pálinkákat leszámítva az italok díjszabása is nagyon kedvező, borok decije 700, egy fél literes Pilsner Urquell 850 forintba kerül.

 

A kiszolgálás udvarias, gyors. A pacal helyett marhapörköltet kapok valami rejtélyes félreértés folytán, de viszonylag hamar cserélik.

A passzírozott halászlé nem volt igazán meggyőző, a pontyhús nem tűnt kicsattanóan frissnek, kissé túl is főtt, de azért elfogyott. A mellé adott kenyérnél gyengébbet elképzelni sem lehet, silány minőség, szikkadtan. 

 

Ezek után kellemes meglepetésnek számított a jóízű, jó állagú birkapörkölt. Valamivel több szaftot nem bántam volna, de így, ahogy volt, a jobbak közé sorolnám. Igen komoly adag, kóstolás után hazaérve rátettem a mérlegre, több, mint fél kilót nyomott csomagolás nélkül. 

Jól sikerült a szintén komoly adagban mért pacalpörkölt is, kellően sűrű a szaft, a pacalcsíkoknak jó a tartása, talán lenne, aki puhábban kérné, én szeretem, ha van harapása. Egy lehelettel sósabb az optimálisnál, de így is remek színre, ízre, állagra egyaránt. Ugyanez mondható el a kovászos uborkáról is. 

A jelzett hibák dacára kifejezetten elégedetten távoztam és szívesen betérnék még ide egy velős pirítósra meg egy túrós csuszával körített harcsapaprikásra.

Szentmiklósi étterem

Kunszentmiklós, Kálvin tér 15.

Telefonszám: + 36 30 952 6918

Honlap: https://szentmiklosifogado.hu

E-mail-cím: [email protected]



 

