Vizsgálják az importőrök árazását, olcsóbbak lehetnek a külföldről behozott élelmiszerek

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálja, hogy megjelenik-e a forint elmúlt hónapokban tapasztalt jelentős erősödése a magyarországi fogyasztói árakban, főként az import élelmiszerek esetében. A GVH gyorsított ágazati vizsgálatot is indíthat az ágazati problémák versenyközpontú értékelése érdekében, vagy akár versenyfelügyeleti eljárást kezdeményezhet az érintett piaci szereplőkkel szemben.

Munkatársunktól
2025. 12. 16. 13:47
Hónapok óta 4,3 százalék az infláció, ez most csökkenhetett Fotó: Kurucz Árpád
A nemzeti versenyhatóság a napokban kezdte meg az importőrök árazási gyakorlatának feltérképezését. A fő kérdés az, hogy a kereskedők a forint erősödése esetén hogyan és milyen gyorsan érvényesítik az árfolyam változását a fogyasztói árakban – számolt be keddi közleményében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

A külföldről importált élelmiszerek árazása került a GVH vizsgálatainak fókuszába  Fotó: Kurucz Árpád

Ezek a GVH vizsgálatainak célja

A GVH tájékoztatása szerint

a céljuk, hogy a vizsgálataikkal felfedjék az árazási anomáliák mögött húzódó versenyjogi okokat, és – versenytorzító vagy versenykorlátozó magatartás gyanúja esetén – határozottan beavatkozzanak a piaci folyamatokba. 

Ennek formája lehet piacelemzés, gyorsított ágazati vizsgálat, illetve a szankcionálás lehetőségét is biztosító versenyfelügyeleti eljárás is. A GVH ezúton is felhívja az érintett piaci szereplők, illetve ágazati szakmai szervezetek figyelmét a vonatkozó versenyjogi előírások maradéktalan betartására.

A vizsgálatokhoz a nemzeti versenyhatóság az általa működtetett online Árfigyelő adatait is felhasználja. A www.arfigyelo.hu holnapon már 140 termékkategóriában több mint 5000 élelmiszer és háztartási termék napi szinten változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogérialánc összesen 1799 üzletében.

Határozott fellépés az infláció megfékezéséért

A Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Nemzeti Bank közötti szakmai együttműködés értékelése és elmélyítése érdekében a napokban találkozott Varga Mihály, az MNB elnöke és Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke, ahol a versenyhivatal elnöke úgy fogalmazott: a nemzeti versenyhatóság elkötelezett, hogy a jogszabályokban meghatározott feladatkörében támogassa a növekedést erősítő gazdasági folyamatokat. Az infláció megfékezése érdekében a GVH már eddig is számos ponton beavatkozott. 

A MNB-vel való együttműködés megerősít minket abban, hogy határozottan fellépjünk azokkal a piaci szereplőkkel szemben, akik a versenytörvénybe ütköző magatartásukkal fűtik az inflációs folyamatokat.

Utóbbihoz kapcsolódva a megbeszélés központi témája volt, hogy a forint az euróval és a dollárral szemben is jelentősen erősödött az elmúlt időszakban. A felek egyetértettek abban, hogy nyilvánvaló gazdasági és társadalmi cél, hogy a forint erősödésből következően, annak pozitív hatásaként, a kereskedők csökkentsék az importból származó termékek fogyasztói árát, „árazzák át” a devizában beszerzett termékeket.

A napokban írtunk róla, hogy a javuló inflációt már érzékelik a vásárlók:

Meglepetés a pénztárnál: nagyon rég nem tapasztalhattak ilyet a vásárlók

Az infláció 2025 novemberében 3,8 százalék volt. A kedvező mérték elérését segítették egyéb hatások mellett az árszabályozások is. Ha a statisztikai adatból kivesszük az üdítőket, az élvezeti cikkeket és a vendéglátóipar árindexnövelő hatását, kiderül, hogy a mindennapi élelmiszerek ára valójában csökkent a boltokban.

 

