Kifakadt a baloldali elemző: Magyar Péter hibát hibára halmoz és kezd unalmassá válni + videó

A kormányváltás esélye csökkenőben van – erről beszélt a Kobak Klub által szervezett beszélgetésen Nagy Attila Tibor. A baloldali elemző ugyanis úgy véli, Magyar Péter kezd unalmas lenni, az újdonság varázsa elmúlt. Hangoztatta, a pártelnök majdnem minden egyes beszédét az elejétől a végéig végignézi, és állítja: ugyanazokat a szófordulatokat használja, ami már kezd egyre kínosabb lenni.

Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter minden beszédében ugyanazokat a szófordulatokat használja, ami már kezd egyre kínosabb lenni (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Attila Tibor hiányolja az újdonságot, ami szerinte korábban jellemezte a pártelnököt.

– Az újdonság varázsa elmúlt most már Magyar Péternél, és újítani kellene szerintem. Nagyon-nagyon ideje volna újítani

– hangsúlyozta. További problémának nevezte azt is, hogy Magyar Péter szinte mindenkivel összeveszik. Szerinte az, hogy a Fidesszel összeveszik, természetes, viszont az, hogy minden más ellenzéki párttal és még az egyszerű választópolgárokkal is, már nem fér bele.

A teljes adást az alább tudja megtekinteni, a kormányváltás esélyének latolgatása a felvétel 3. percében, Nagy Attila Tibor Magyar Péterrel kapcsolatos véleménye 25.10-től látható: