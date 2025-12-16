Magyar PéterTisza PártNagy Attila Tibor

Kifakadt a baloldali elemző: Magyar Péter hibát hibára halmoz és kezd unalmassá válni + videó

Magyar Péter sorozatos hibákat követ el, mindenkivel összeveszik és csak ismételni tudja saját magát – mutatott rá Nagy Attila Tibor. A baloldali elemző szerint mindez hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kormányváltás esélye folyamatosan csökken.

2025. 12. 16. 13:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormányváltás esélye csökkenőben van – erről beszélt a Kobak Klub által szervezett beszélgetésen Nagy Attila Tibor. A baloldali elemző ugyanis úgy véli, Magyar Péter kezd unalmas lenni, az újdonság varázsa elmúlt. Hangoztatta, a pártelnök majdnem minden egyes beszédét az elejétől a végéig végignézi, és állítja: ugyanazokat a szófordulatokat használja, ami már kezd egyre kínosabb lenni.

Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter minden beszédében ugyanazokat a szófordulatokat használja, ami már kezd egyre kínosabb lenni (Fotó: Máté Krisztián)
Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter minden beszédében ugyanazokat a szófordulatokat használja, ami már kezd egyre kínosabb lenni (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Attila Tibor hiányolja az újdonságot, ami szerinte korábban jellemezte a pártelnököt. 

– Az újdonság varázsa elmúlt most már Magyar Péternél, és újítani kellene szerintem. Nagyon-nagyon ideje volna újítani 

– hangsúlyozta. További problémának nevezte azt is, hogy Magyar Péter szinte mindenkivel összeveszik. Szerinte az, hogy a Fidesszel összeveszik, természetes, viszont az, hogy minden más ellenzéki párttal és még az egyszerű választópolgárokkal is, már nem fér bele. 

A teljes adást az alább tudja megtekinteni, a kormányváltás esélyének latolgatása a felvétel 3. percében, Nagy Attila Tibor Magyar Péterrel kapcsolatos véleménye 25.10-től látható:

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Youtube)


További játékainkhoz kattintson ide!

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkarácsony gergely

Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert

Tóth Tamás Antal avatarja

Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu