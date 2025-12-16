háborúBrüsszelTisza Párt

Brüsszel háborúba sodorná Európát, a Tisza pedig asszisztál hozzá – de mit tehet ez ellen Magyarország? + videó

A magyar baloldal hallgat és lapít Brüsszel háborús uszítását hallván, mert a főnöke Ursula von der Leyen és Manfred Weber – ezt ecsetelte közösségi oldalára felöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója Magyar Pétert és Dobrev Klárát kérte számon.

2025. 12. 16. 11:25
– Magyar Péter és Dobrev Klára egy szót sem szól az ellen, hogy Brüsszel, Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár háborúba viszi egész Európát! – mutatott rá közösségi oldalára felöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: Magyarország és patrióta szövetségesei a háború ellen vannak, de kisebbségben vannak mind Brüsszelben, mind Európában. 

Mafred Weber az Európai Néppárt és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Teknős Miklós)
Menczer Tamás szerint ezért mi annyit tudunk tenni, hogy kimaradunk a háborúból. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az Orbán Viktor vezette Fidesz–KDNP irányítja az országot, ugyanis a Tisza Párt, a DK, Ursula von der Leyen és Mark Rutte a háború oldalán áll. Emlékeztetett: sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára nem szólalt fel a NATO főtitkárának kijelentése ellen, miszerint fel kell készülni egy háborúra. – Hallgatnak és lapítanak, mert az ő útjaikon járnak és főnökeik pedig Manfred Weber és Ursula von der Leyen Brüsszelben – mutatott rá az igazgató.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


