Ezentúl a MÁV is segíti a gyermekvédelemben felnövők foglalkoztatását

A gyerekvédelemben felnövő fiataloknak, mint mindenkinek, két dologra van szükségük az életben: otthonra és munkára – hangoztatta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, Fülöp Attila kedden Budapesten abból az alkalomból, hogy a MÁV-csoport is csatlakozott az Apponyi Franciska-programhoz.

Fülöp Attila és Hegyi Zsolt (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hatházi Tamás)

A Keleti pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón, amelyen aláírta az együttműködési megállapodást Hegyi Zsolttal, a MÁV-csoport vezérigazgatójával, Fülöp Attila kiemelte: a 2023-ban indult program célja, hogy összefogva gazdasági társaságokkal, segítségnyújtással és mentorálással megtalálják azokat a munkahelyeket, amelyek stabil megélhetést jelentenek a gyermekvédelmi gondoskodásban felnövő fiatalok számára.

Több cég csatlakozott a programhoz az elmúlt időszakban, így például az Országos Rendőr-főkapitányság, az OTP Bank, a JYSK Hungary, a Hunguest Hotels vagy a Fővárosi Nagycirkusz, kedden pedig a MÁV-csoporttal sikerült bővíteni ezt a kört – hívta fel a figyelmet a remek eredményre az államtitkár.

Fülöp Attila elmondta, a munka az alapfeltétel ahhoz, hogy valakinek kiegyensúlyozott élete legyen, ezért a kormány döntése alapján 2026 márciusától az állam kötelezettséget vállal arra, hogy az állami szervek minden gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal részére három évig képzettségének, képesítésének, valamint személyiségének megfelelő munkahelyet, foglalkozást biztosítsanak.

Ez azt jelenti, hogy azok, akik ebből a szempontból nagyobb támogatásra szorulnak, meg fogják kapni ezt a segítséget és az állam kötelező jelleggel biztosítani fog ilyen foglalkoztatást

– magyarázta Fülöp Attila. A megközelítőleg ötvenezer embert foglalkoztató MÁV-ra korábban is jellemző volt, hogy a hatalmas munkaerő-állomány foglalkoztatása közben mindig lehetőséget ad csatlakozni olyan kollégáknak is, akiknek a szorgalmuk és a tehetségük megvan, ha esélyből kevesebbet is kaptak, mint mások – mondta Hegyi Zsolt.

Ma tízezer autóbusz-vezető, kétezer-ötszáz mozdonyvezető és kétezer-ötszáz jegyvizsgáló dolgozik a MÁV-csoportnál, a cég pedig olyan életpályákat, különleges szakmákat és karriert tud biztosítani, melyre mindig jellemző, hogy aki belekezd, az beleszeret

– fogalmazott a vezérigazgató. Tájékoztatása szerint a MÁV-csoport az Apponyi Franciska-programban vállalni tudja a kiszámítható életpálya esélyét és a versenyképes munkabért, valamint folyamatos információnyújtást is a nyitott munkakörökkel kapcsolatban.

A cég ezenkívül minden képzést, oktatást megad, ami ahhoz szükséges, hogy a vasutaskarrier nyitva legyen ezek előtt a fiatalok előtt

– emelte ki Hegyi Zsolt, aki szerint a MÁV-csoport nemcsak munkahelyet, hanem egy közösséget is kínál, melyre az jellemző, hogy a munkakörnyezetben mindenki támogatja a másikat. A vezérigazgató hangsúlyozta: