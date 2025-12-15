Majdnem száz új lakást sikerült átadni a gyermekvédelmi otthonteremtési program keretében

Az idén negyven településen 97 lakást adtak át a Lépj! elnevezésű gyermekvédelmi otthonteremtési program keretében – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn Szigetszentmiklóson.

Fülöp Attila az idei utolsó, 97. lakásátadón felidézte,

a kormány az év elején indította el a programot, amelyben a gyermekvédelemből kikerülők juthattak kedvezményesen lakáshoz.

Tájékoztatása szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által alapított MR Lakásalap a Belügyminisztérium támogatásával valósította meg a programot az ország negyven településén.

Az államtitkár elmondta:

azok kerültek a célcsoportba, akik legalább két évet éltek gyermekvédelmi gondoskodásban és maguk is sokat tettek a saját sorsuk jobbra fordulásáért, azaz munkaviszonnyal rendelkeznek, így tudják fizetni az első két évben a tízezer forintos bérleti díjat.

A konstrukció szerint az érintettek öt év után lehetőséget kapnak a tulajdon megszerzésére, hogy a biztonságos lakhatásuk hosszú távra is biztosított lehessen – tette hozzá Fülöp Attila.