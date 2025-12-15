Fülöp Attilamagyarország kormányagyermekvédelem

Majdnem száz új lakást sikerült átadni a gyermekvédelmi otthonteremtési program keretében

Azok kerültek a program célcsoportjába, akik legalább két évet éltek gyermekvédelmi gondoskodásban és maguk is sokat tettek a saját sorsuk jobbra fordulásáért.

Forrás: MTI2025. 12. 15. 13:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idén negyven településen 97 lakást adtak át a Lépj! elnevezésű gyermekvédelmi otthonteremtési program keretében – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn Szigetszentmiklóson. 

Fülöp Attila (Forrás: MTI) 

Fülöp Attila az idei utolsó, 97. lakásátadón felidézte, 

a kormány az év elején indította el a programot, amelyben a gyermekvédelemből kikerülők juthattak kedvezményesen lakáshoz.

Tájékoztatása szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által alapított MR Lakásalap a Belügyminisztérium támogatásával valósította meg a programot az ország negyven településén. 

Az államtitkár elmondta: 

azok kerültek a célcsoportba, akik legalább két évet éltek gyermekvédelmi gondoskodásban és maguk is sokat tettek a saját sorsuk jobbra fordulásáért, azaz munkaviszonnyal rendelkeznek, így tudják fizetni az első két évben a tízezer forintos bérleti díjat.

A konstrukció szerint az érintettek öt év után lehetőséget kapnak a tulajdon megszerzésére, hogy a biztonságos lakhatásuk hosszú távra is biztosított lehessen – tette hozzá Fülöp Attila.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Fülöp Attila (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu