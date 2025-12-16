Hangfelvétel bizonyítja: Nagy Ervin és a Tisza visszahozná a brutális megszorításokat

Magyar Péter politikusa, Nagy Ervin egy zártkörű beszélgetés során sírja vissza a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát”.

Nagy Ervin (Forrás: Facebook/Pozsonyi Zita)

Erről egy hangfelvételt is közzétett a Mandiner.

Volt egy pillanat 2009-ben szerintem, amikor még nem jött a Fidesz, de tudta, hogy jön, és már senkinek nem volt baj, de hát annak tényleg annyira egyértelmű volt, hogy elkúrta az előző. És akkor volt egy ilyen fél év, amikor nem bántotta egymást magyar a magyarral. Tehát akkor, akkor nem, nem magyar magyarnak a farkasa volt, hanem mindenki tudta, hogy mi jön, ezt meg már úgyis... hát addig úgy éljünk, érezzük jól magunkat az országunkban egy évet. És akkor emlékszem, hogy volt egy ilyen általános, ilyen köznyugalom. Ez visszajöhetne, akkor nagyon boldog ember lennék, igen.

Ez a kijelentés már önmagában is meghökkentő — 2009 ugyanis a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amelynek a hétköznapi állampolgárok érezték meg leginkább a súlyát, emlékeztet a lap.

A Bajnai-kormány, amelyet a Gyurcsány-kabinet gazdasági és politikai válságának kényszere alatt hoztak létre, olyan mértékű megszorítást hajtott végre, amely példátlan terhet rótt a családokra, a munkavállalókra, a nyugdíjasokra és a vállalkozókra egyaránt.

Ha valamit biztosan nem lehetett akkor köznyugalomnak nevezni, az épp a Bajnai-kormány megszorításokkal, társadalmi feszültségekkel és súlyos cselekményekkel terhelt időszaka volt.

Magyar Péter kedvenc színész-politikusa úgy tűnik, másként emlékszik a 2009-es évre, mint a magyarok nagy része. Bajnai Gordon és baloldali kormánya bevezette az ingatlanadót és a vagyonadót. Megszüntették a 13. havi nyugdíjat, sőt már a 2009-es második félévi részletet sem fizették ki. Emlékezetes: 62-ről fokozatosan 65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt, 2010-re tolták a 2009-es nyugdíjkorrekciót. A korai nyugdíjba menetelt pedig büntették azzal, hogy az előrehozott nyugdíj összegét a korábbinál nagyobb mértékben csökkentették. Befagyasztották a közalkalmazotti béreket. Eltörölték a 13. havi közszféra-juttatást. Tíz százalékkal csökkentették a táppénzt. A családi pótlék korhatárát 23-ról 20 évre csökkentették. A gyes és a gyed időtartamát 3-ról 2 évre csökkentették. Megszüntették a lakástámogatási rendszert (szocpol). Megszüntették a gázár- és távhő kompenzációt. Semmit sem tettek a devizahitelesek megsegítése érdekében, miközben a svájci frank árfolyama rekordmagasságba emelkedett.

Ezek az intézkedések nem a társadalmi békét hozták el, hanem rengeteg családot tönkretettek. Ha valaki 2009-et idealizálja, annak vagy nincs emléke erről az időszakról, vagy nem érintették a megszorítások következményei.

A „köznyugalom” mítosza: gyilkosságsorozat, korrupció és utcai káosz

Nagy Ervin a felvételen arról is beszél, hogy abban az időben „magyar nem bántotta a magyart”. Ez a kijelentés abszolút amnéziáról, döbbenetes cinizmusról vagy súlyos történelemhamisításról árulkodik, hiszen 2009-ben zajlott

a magyar kriminalisztika történetének egyik legsúlyosabb bűncselekmény-sorozata: a cigánygyilkosságok.

Az erőszakhullámban öt megyében, kilenc településen ért lőfegyveres és Molotov-koktélos támadás romákat, melyekben hatan – köztük egy öt éves gyermek – veszítették életüket. ez a 2009-es „köznyugalom”, amit visszasír Nagy Ervin.

És mintha mindez nem lett volna elég, a baloldali Gyurcsány–Bajnai időszakot korrupciós botrányok sora tarkította: ekkor pattant ki a Zuschlag-ügy, a MÁV visszaélései, a BKV korrupciós ügyei, a Malév privatizációjához kapcsolódó vesztegetési botrányok, amelyek mind-mind megrengették a közbizalmat. Az ország nemhogy nem volt nyugodt, hanem egy erkölcsi és politikai válság kellős közepén állt.

Azt nem tudjuk, hogy Magyar Péter politikusa a Magyar Gárda visszatérésétől is „boldog lenne”-e, de a szervezet szintén ebben az időszakban fejtette ki tevékenységét. Annak ellenére, hogy 2009 júliusában a bíróság jogerősen feloszlatta a szervezetet. Ezután gárda-egyenruhás tüntetések kezdődtek, melyeken a rendőrség számos alkalommal összecsapott a demonstrálókkal, az ország pedig polgárháborús állapotok felé haladt.