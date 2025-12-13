Több tízmilliós pénzmosás: tíz gyanúsítottja van Magyar Péter egykori munkatársa botrányának

Gőzerővel zajlik a nyomozás a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora és társai ügyében. Magyar Péter egykori munkatársát és három bűntársát még tavaly ősszel fogták el, majd tartóztatták le, mivel az eljárás adatai szerint csempészcigivel kereskedtek. Az eljárásnak eddig tíz gyanúsítottja van, többen letartóztatásban is voltak, ám azóta már mindenki szabadult a börtönből.

CS. S., Radnai Márk és Nagy Ervin Forrás: Facebook

Az eljárást felügyelő Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség korábban lapunknak azt írta: jövedéki adózás alól elvont dohány és cigaretta megszerzése, illetve azzal való kereskedés merült fel, és az érintettek pénzmosással lettek meggyanúsítva. Az általuk okozott kár több tíz millió forint.

Cs. S. az elfogása előtt még részt vett egy MTVA-nál tartott demonstráción is, illetve közös fotókon pózolt többek között Magyar Péterrel, Radnai Márk Tisza-alelnökkel és Nagy Ervin színésszel. A férfiról az is kiderült, hogy a múltban is belekeveredett már egy zűrös ügybe, igaz, a birtokunkban lévő iratok szerint a nyomozó hatóság végül csak tanúként hallgatta ki Magyar volt koordinátorát.