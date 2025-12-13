magyar péternagy ervinradnai márk

Több tízmilliós pénzmosás: tíz gyanúsítottja van Magyar Péter egykori munkatársa botrányának

Eddig tíz gyanúsítottat hallgattak ki abban a bűnügyben, amelynek egyik szereplője Magyar Péter egykori szolnoki munkatársa – értesült a Magyar Nemzet. Az érintetteket azzal hozta összefüggésbe a hatóság, hogy csempészcigarettával kereskedtek, ami pénzmosásnak minősül. A kár több tíz millió forint.

Munkatársunktól
2025. 12. 13. 5:45
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gőzerővel zajlik a nyomozás a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora és társai ügyében. Magyar Péter egykori munkatársát és három bűntársát még tavaly ősszel fogták el, majd tartóztatták le, mivel az eljárás adatai szerint csempészcigivel kereskedtek. Az eljárásnak eddig tíz gyanúsítottja van, többen letartóztatásban is voltak, ám azóta már mindenki szabadult a börtönből.

CS. S., Radnai Márk és Nagy Ervin Forrás: Facebook

Az eljárást felügyelő Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség korábban lapunknak azt írta: jövedéki adózás alól elvont dohány és cigaretta megszerzése, illetve azzal való kereskedés merült fel, és az érintettek pénzmosással lettek meggyanúsítva. Az általuk okozott kár több tíz millió forint.

Cs. S. az elfogása előtt még részt vett egy MTVA-nál tartott demonstráción is, illetve közös fotókon pózolt többek között Magyar Péterrel, Radnai Márk Tisza-alelnökkel és Nagy Ervin színésszel. A férfiról az is kiderült, hogy a múltban is belekeveredett már egy zűrös ügybe, igaz, a birtokunkban lévő iratok szerint a nyomozó hatóság végül csak tanúként hallgatta ki Magyar volt koordinátorát.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekTisza Párt

Tiszás időutazás az MSZP–SZDSZ korszakába

Pindroch Tamás avatarja

Magyar Péterrel a 2010 előtti világ akar teljes fegyverzetben visszatérni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.