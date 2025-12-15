Rendkívüli

Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

katrine lundenorvégiagyőr

Újra Győr? Elképesztő hír kapott szárnyra a női kézilabda-vb-t lezáró partin

Norvégia megnyerte a női kézilabda-világbajnokságot, a döntő legjobb játékosának pedig a 45 éves Katrine Lundét választották. A legendás kapus aranyéremmel, a csapattársaival közösen, a családja körében ünnepelt, miközben a rotterdami éjszakában egyetlen kérdés uralta a beszélgetéseket: Lunde vajon folytatja-e pályafutását, és ami ennél is meglepőbb, visszatérhet-e Győrbe?

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 8:15
Katrine Lunde a levegőben. 45 évesen is a világ egyik legjobbja Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
A női kézilabda-vb döntőjében akadozott az addig kifogástalanul működő gépezet, de a norvég női válogatott végül Katrine Lunde vezérletével 23–20-ra győzte le Németországot és ötödszörre is megnyerte a világbajnokságot.

Katrine Lunde, mellette a kislánya, Atina és a norvég válogatott játékosai a vb-döntő után. A 45 éves kapust választották a meccs legjobbjának. Vajon visszatér Győrbe?
Katrine Lunde, mellette a kislánya, Atina és a norvég válogatott játékosai a vb-döntő után. A 45 éves kapust választották a meccs legjobbjának. Vajon visszatér Győrbe? Fotó: Björn S. Delebekk / VG

Katrine Lunde volt a meccs embere a norvég–német vb-döntőn

Katrine Lunde érdemelte ki a finálé legjobbjának járó elismerést, de a 45 éves kapus nem csak ezért került reflektorfénybe.

Lunde a kislányával, a tízéves Atinával és a férjével, Nikola Trajkoviccsal érkezett a rotterdami belvárosban található Jack night-klubban tartott buliba. Atina szimbolikusan kis aranykalapot viselt.

– Már jócskán túl vagyunk a lefekvési időn – mondta mosolyogva Lunde, miközben a kislánya copfját igazgatta.

A norvég szövetség elnöke és kapitánya is marasztalja

A norvég válogatott játékosai és a szakmai stáb tagjai egy emberként méltatták a kapust, aki 2003 óta meghatározó alakja a nemzeti csapatnak.

– Amit ő három évtizeden át tett, az korszakalkotó. Teljesen elképesztő teljesítmény – mondta Randi Gustad, a Norvég Kézilabda-szövetség elnöke, miközben a közönség az ünnepelt nevét skandálta: „Katrine, Katrine!”

Lunde maga visszafogottan reagált.

– Ezek nagy szavak. Alázatra intenek – mondta. Majd persze ismét szóba került a nagy kérdés: folytatja-e a pályafutását? A vb-nek úgy vágott neki, hogy ez az utolsó nagy tornája, de már a finálé előtt azt beszélték, talán meggondolja magát. Ami biztos, márciusban lesz egy búcsúmeccs Lengyelország ellen, de a szövetségi kapitány, Ole Gustav Gjekstad a csapattársakhoz hasonlóan marasztalja Lundét.

Katrina Lunde a világbajnoki trófeával. Norvégia ötödször lett vb-aranyérmes
Katrine Lunde a világbajnoki trófeával. Norvégia ötödször lett vb-aranyérmes Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Újra Győr? Thale Rushfeldt Deila kívánsága

Az aranyünnepségen kapott szárnyra az a hír, amely Magyarországon különösen nagy visszhangot kelthet: Lunde – aki klubszinten jelenleg a belgrádi Zvezda játékosa – a nyártól talán ismét Győrbe igazol. Erről Thale Rushfeldt Deila beszélt nyíltan. Deila nyártól a Győri Audi ETO KC játékosa lesz, s nagyon szeretne Lunde csapattársa lenni.

– Szívesen látjuk Győrben – mondta Deila, mintha ő lenne az ETO sportigazgatója… Aztán persze érezte, hogy talán túlzásba esett, s kissé tompítva hozzátette: hivatalos lépés nincs, de ő tényleg nagyon szeretne Lundéval egy csapatban szerepelni.

Győr mindenesetre nem lenne ismeretlen Lundénak, 2010–15 között öt éven át volt már az ETO kapusa.

A döntés azonban még várat magára. A család mindenesetre a folytatás pártján áll: férje, Nikola Trajkovics, valamint lánya, Atina is azt szeretné, ha a legendás kapus folytatná a pályafutását.

 

