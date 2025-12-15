Újra Győr? Elképesztő hír kapott szárnyra a női kézilabda-vb-t lezáró partin

A női kézilabda-vb döntőjében akadozott az addig kifogástalanul működő gépezet, de a norvég női válogatott végül Katrine Lunde vezérletével 23–20-ra győzte le Németországot és ötödszörre is megnyerte a világbajnokságot.
Katrine Lunde volt a meccs embere a norvég–német vb-döntőn
Katrine Lunde érdemelte ki a finálé legjobbjának járó elismerést, de a 45 éves kapus nem csak ezért került reflektorfénybe.
Lunde a kislányával, a tízéves Atinával és a férjével, Nikola Trajkoviccsal érkezett a rotterdami belvárosban található Jack night-klubban tartott buliba. Atina szimbolikusan kis aranykalapot viselt.
– Már jócskán túl vagyunk a lefekvési időn – mondta mosolyogva Lunde, miközben a kislánya copfját igazgatta.
A norvég szövetség elnöke és kapitánya is marasztalja
A norvég válogatott játékosai és a szakmai stáb tagjai egy emberként méltatták a kapust, aki 2003 óta meghatározó alakja a nemzeti csapatnak.
– Amit ő három évtizeden át tett, az korszakalkotó. Teljesen elképesztő teljesítmény – mondta Randi Gustad, a Norvég Kézilabda-szövetség elnöke, miközben a közönség az ünnepelt nevét skandálta: „Katrine, Katrine!”
Lunde maga visszafogottan reagált.
– Ezek nagy szavak. Alázatra intenek – mondta. Majd persze ismét szóba került a nagy kérdés: folytatja-e a pályafutását? A vb-nek úgy vágott neki, hogy ez az utolsó nagy tornája, de már a finálé előtt azt beszélték, talán meggondolja magát. Ami biztos, márciusban lesz egy búcsúmeccs Lengyelország ellen, de a szövetségi kapitány, Ole Gustav Gjekstad a csapattársakhoz hasonlóan marasztalja Lundét.
Újra Győr? Thale Rushfeldt Deila kívánsága
Az aranyünnepségen kapott szárnyra az a hír, amely Magyarországon különösen nagy visszhangot kelthet: Lunde – aki klubszinten jelenleg a belgrádi Zvezda játékosa – a nyártól talán ismét Győrbe igazol. Erről Thale Rushfeldt Deila beszélt nyíltan. Deila nyártól a Győri Audi ETO KC játékosa lesz, s nagyon szeretne Lunde csapattársa lenni.
– Szívesen látjuk Győrben – mondta Deila, mintha ő lenne az ETO sportigazgatója… Aztán persze érezte, hogy talán túlzásba esett, s kissé tompítva hozzátette: hivatalos lépés nincs, de ő tényleg nagyon szeretne Lundéval egy csapatban szerepelni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!