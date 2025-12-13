Van, aki ezen meglepődik? Pedig ez a női kézi-vb legváratlanabb bejelentése

A női kézilabda-világbajnokság előtt mindenki úgy tudta, hogy a csodakapus befejezi a válogatottban. A norvég Katrine Lunde 45 éves, de amit ezen a világbajnokságon művel, az elképesztő. Védéseivel sorra babonázta meg az ellenfeleket, statisztikai mutatói döbbenetesen jók. A torna megkezdése előtt azt mondta, hogy ez lesz az utolsó nagy világversenye, amit aranyéremmel szeretne zárni. Erre - látva a norvégok fenomenális játékát - minden esélye megvan.

Katrine Lunde, aki 45 évesen is a világ legjobbja

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Katrine Lunde meggondolta magát (?)

A hollandok ellen is pazarul játszott, a norvég csapat a vb-elődöntőben tíz góllal verte meg ellenfelét. A meccs után azonban váratlan dolog történt. Úgy tűnik, hogy Lunde már nem feltétlen akar visszavonulni.

Az biztos, hogy a németek elleni vasárnapi döntő a 388. válogatott mérkőzése lesz a kapusnak, de hogy az utolsó-e?

Erre Lunde azt mondta, még semmi sem biztos.

Azt már a szövetségi kapitány, Ole Gustav Gjekstad is fejtegette, hogy egy mérkőzést még mindenképpen adna Lundénak, mégpedig egy olyat, amikor a norvégok hazai pályán szerepelnek. Erre legközelebb 2026 márciusában kerül sor, amikor Norvégia Lengyelország ellen játszik hazai pályán.

Lunde azt mondta, hogy a világbajnokságon a németek elleni finálé lesz az utolsó mérkőzése, minden más bizonytalan. Innentől kezdve pedig bármi megtörténhet. A 2028-as Los Angelesben megrendezendő olimpia még nagyon messze van, Lunde akkor 48 éves lesz.

Ha csak a most nyújtott teljesítményét nézzük, a kor számára aligha jelent gondot.

Az már sokkal inkább nagy kérdés, hogy klubszinten mikébt lesz képes teljesíteni, illetve melyik az a klubcsapat, amely ilyen hosszú időre szerződést ad neki.

Anya jó kapus, de menjen inkább mézeskalácsot sütni

A hollandok elleni elődöntő után Katrine Lunde végre találkozhatott a lányával. A tízéves Atina csütörtökön érkezett meg Hollandiába. A norvég VG című lap újságírója rövid interjút is készített a gyermekkel. Atina magától értetődően felelt a kérdésekre. Közölte, hogy az édesanyja nagyon jó kapus, de most már hazamehetne és abbahagyhatná a védést. Hogy miért? Mert Atina azt szeretné, ha a kedves mama mézeskalácsot sütne neki.