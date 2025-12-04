Egy félidő alatt a meccs embere! A nagyi kivédte a svédek szemét, aztán lefektette a gyerekeket

Gyors siker, minél több pénz, aztán élvezni az életet. A sportban bőségesen akadnak ellenpéldák. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, LeBron James, Novak Djokovics a 40-hez közel – sőt, ami Ronaldót és Jamest illeti, azon is túl – még mindig élvezi a játékot és a világ legjobbjai közé tartozik. De hogy valaki nőként is ezt kövesse?! A norvég női kézilabda-válogatott kapusa, Katrine Lunde 45 évesen is a világ egyik legjobbja a posztján, amit szerda este ismét bizonyított, amikor Norvégia 39-26-ra megalázta Svédországot a világbajnokság középdöntőjében.

Katrine Lunde 50 százalékkal védett a norvég–svéd meccsen a női kézilabda-vb középdöntőjében. Őt választották meg a meccs emberének, 45 évesen is világklasszis Fotó: tv2.no

A norvégok még soha nem dobtak ennyi gólt a svédeknek, akik ezzel a vereséggel lényegében már kiestek, már csak abban bízhatnak, hogy Angola legyőzi Brazíliát, de hát erre valószínűleg maguk sem fogadnának.

A sikerből Katrine Lunde oroszlánrészt vállalt, 22 lövésből 11-et védett, azaz kereken 50 százalékos hatékonysággal teljesített. Egy félidő alatt… A norvégok ugyanis már szünetre lelépték a svédeket, 24-11-re vezettek, a második félidőre Lunde már pihenőt kapott. Ekkor már nem is nőtt a különbség, végül 39-26-re nyertek a norvégok, de így is meglett a skandináv rivális elleni rekord.

Katrine Lunde csak egy félidőt játszott, mégis őt választották a meccs emberének, immár harmadszor a világbajnokság alatt!

A norvég kapus odaszúrt a svédeknek

Lunde számára a második félidőre már csak egy feladata maradt, hogy összeszedje a gondolatait, amivel nyugovóra küldi a svéd „gyerekeket”.

– Svédország óriási elszántsággal és lendülettel érkezett, megértettük, hogy tényleg maximális erőbedobásra van szükségünk. Úgy gondolom, amikor jobban megoldottuk a támadásaik kivédekezését, és sokat futhattunk, akkor meg is büntettük őket. Rég volt már részünk ilyen mókában, hogy futkoshattunk kicsit Svédország ellen – nyilatkozta vigyorogva a 45 éves játékos. Szegény svédek…

Katrine Lunde igazi példakép

Lenyűgöző. Lunde ráadásul nem csak a kapuban teljesít fantasztikusan. Barátságosan viselkedik a gyengébb ellenfelekkel, a kazahok például körberajongták, ő pedig szívesen fotózkodott és beszélgetett velük. Katrine Lunde állócsillag, aki a legismertebb férfisportolókat is lepipálja, 45 évesen is öröm látni őt a pályán.