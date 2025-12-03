kézilabda-vbkiesésSvédországBrazíliaNorvégia

Nagy volt az arcuk, mégis kulloghatnak haza a vb egyik esélyesei

A női kézilabda-világbajnokságon már a középdöntő első körében eldőlt, hogy az előzőleg az esélyesek közé sorolt egyik csapat nem juthat be a legjobb nyolc közé. A svédek megalázó 39-26-os vereséget szenvedtek a szomszédos Norvégiától, s mivel korábban a braziloktól is kikaptak még a csoportkörben, máris megpecsételődött a sorsuk.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 22:44
A svédek már csak a becsületükért játszanak továbbjutási esély nélkül
A svédek már csak a becsületükért játszanak továbbjutási esély nélkül Forrás: IHF
A norvég és svéd szakértők a vb előtt azt jósolták, hogy a 2025-ös női kézilabda-vb-n a skandináv országok játsszák majd szokás szerint a főszerepet. Nos, alig kezdődött el a középdöntős szakasz a német–holland közös rendezésű tornán, már egészen biztos, hogy a pár hete még elképesztően magabiztos svédek nem juthatnak be a negyeddöntőbe. Hogy ezt miként emésztik meg, azt egyelőre megjósolni sem lehet, ám a végső döfést éppen Norvégia adta meg nekik, miután 39-26-ra kiütötte a háromkoronás válogatottat.

A svédek betliztek a brazilok ellen, majd csúnyán kikaptak a norvégoktól, kiesésük a világbajnokság nagy szenzációja
A svédek betliztek a brazilok ellen, majd csúnyán kikaptak a norvégoktól, kiesésük a világbajnokság nagy szenzációja (Fotó: IHF)

A világbajnokság talán eddigi legnagyobb meglepetése a svédek bukása

A Handball Planet még a vb előtt kiadott erősorrendje szerint a magyar női kézilabda-válogatottat a hetedik helyre tették a vb előzetes erősorrendjében, és azt jósolták, esélye sem lesz a legjobb négy közé kerülésre. Abban semmi meglepő nem volt, hogy a lista élén az abszolút esélyes norvégok álltak, ám az már meglepő volt, hogy a következő három helyen a címvédő franciák és a világversenyekről mindig éremmel távozó dánok mellett a negyedik helyre a svédeket tették a szakemberek.

Nos, mára kiderült, kissé túlértékelték a háromkoronás válogatottat, amely már a csoportját sem tudta megnyerni, miután 31-27-re kikapott a braziloktól. Innentől kezdve pedig kizárólag akkor juthatott volna tovább a negyeddöntőbe, ha mind a három középdöntős ellenfelét legyőzi. Nos, már az első lépcsőfokban – igaz, a legnagyobban – elhasaltak a svédek, miután Norvégia egészen elképesztő játékkal 13 góllal szinte megalázta a háromkoronás válogatottat. Miután Brazília 32-25-re verte Dél-Koreát, így eldőlt, hogy 

a svédek nem lehetnek negyeddöntősök, miután a veretlenül álló dél-amerikaiak és a norvégok is legyőzték őket.

Ki gondolta volna ezt a világbajnokság kezdete előtt, hogy a negyedik legerősebbnek gondolt válogatott két meccsel a középdöntő vége előtt már biztos kieső. Svédország gyászban, és Skandináviában most mindenki abban bízik, hogy a norvégok és a dánok megvédik az északiak becsületét.

A IV. középdöntős csoport állása:

  1. Norvégia 3 3 - - 6 pont (104-64)
  2. Brazília 3 3 - - 6 pont (91-74)
  3. Angola 3 2 - 1 4 pont
  4. Svédország 3 1 - 2 2 pont
  5. Csehország 3 - - 3 0 pont (70-87)
  6. Dél-Korea 3 - - 3 0 pont (67-100)

A csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe, azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény számít.

