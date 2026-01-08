A Liverpool a legendájáért is küzd a rangadón, aki szörnyű hírt kapott

Ha a Liverpool történetének legjobb futballistáiról van szó, mindenképpen legszűkebb elitbe tartozik Kevin Keegan is. A futballista 1971 és 1977 között szerepelt a Vörösöknél, egyetlen más klubban sem töltött el ilyen hosszú időszakot játékos-pályafutása során. Keegan 1977-ben tagja volt a Liverpool első BEK-győztes csapatának, majd 1978-ban és 1979-ben, már a Hamburg játékosaként két egymás utáni évben az Aranylabda győztese lett.

Kevin Keegan nemcsak a Liverpool legendája: a Newcastle United stadionjában is tisztelegtek előtte, ott játékosként és vezetőedzőként is megfordult (Fotó: NorthFoto/PA Wire/Owen Humphreys)

Keegan később edzőként ült a Newcastle United, a Fulham és a Manchester City, valamint az angol válogatott kispadján is.

A Liverpool legendája, Kevin Keegan rákos

A korábbi kiváló futballista még liverpooli időszaka alatt rákban veszítette el az édesapját, s most Kevin Keegan is rákbetegséggel küzd. A hírre a Liverpool FC is reagált.

The thoughts and support of everyone at Liverpool FC and Forever Reds are with Kevin Keegan after he was diagnosed with cancer. — Liverpool FC (@LFC) January 7, 2026

Liverpoolban abban bíznak, hogy az Arsenal elleni rangadón győzelemmel tudnak tisztelegni súlyos beteg legendájuk előtt, ahogy az egy nappal korábban Keegan másik korábbi klubjának, a Newcastle Unitednek sikerült.