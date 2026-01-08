Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

A Liverpool a legendájáért is küzd a rangadón, aki szörnyű hírt kapott

A Liverpool csütörtök este az Arsenal ellen vív rangadót a labdarúgó Premier League-ben, a találkozó előtti napon viszont szomorú hírről posztolt a klub a közösségi médiájában. A Liverpool legendás futballistája, Kevin Keegan rákkal küzd, Szoboszlai Dominikék érte is hajtanak majd.

2026. 01. 08.
Kevin Keegan, a Liverpool legendája rákbetegségben szenved (Fotó: AFP/Andrew Yates)
Ha a Liverpool történetének legjobb futballistáiról van szó, mindenképpen legszűkebb elitbe tartozik Kevin Keegan is. A futballista 1971 és 1977 között szerepelt a Vörösöknél, egyetlen más klubban sem töltött el ilyen hosszú időszakot játékos-pályafutása során. Keegan 1977-ben tagja volt a Liverpool első BEK-győztes csapatának, majd 1978-ban és 1979-ben, már a Hamburg játékosaként két egymás utáni évben az Aranylabda győztese lett.

Kevin Keegan nemcsak a Liverpool legendája: a Newcastle United stadionjában is tisztelegtek előtte, ott játékosként és vezetőedzőként is megfordult
Kevin Keegan nemcsak a Liverpool legendája: a Newcastle United stadionjában is tisztelegtek előtte, ott játékosként és vezetőedzőként is megfordult (Fotó: NorthFoto/PA Wire/Owen Humphreys)

Keegan később edzőként ült a Newcastle United, a Fulham és a Manchester City, valamint az angol válogatott kispadján is.

A Liverpool legendája, Kevin Keegan rákos

A korábbi kiváló futballista még liverpooli időszaka alatt rákban veszítette el az édesapját, s most Kevin Keegan is rákbetegséggel küzd. A hírre a Liverpool FC is reagált.

Liverpoolban abban bíznak, hogy az Arsenal elleni rangadón győzelemmel tudnak tisztelegni súlyos beteg legendájuk előtt, ahogy az egy nappal korábban Keegan másik korábbi klubjának, a Newcastle Unitednek sikerült.

 

