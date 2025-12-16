Elemi erővel csapott le a rendőrség Bács-Kiskun vármegyében, több száz millió forintot lophatott el a csalópáros az államtól

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és egyéb más bűncselekmény miatt vádat emelt egy cégvezetővel és beosztottjával szemben, akik több mint 750 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek – tudatta a főügyészség kedden.

Illusztráció (Fotó: AFP)

A vád szerint az építőipari vállalkozás vezetője – az ügy férfi vádlottja – 2015-ben úgy döntött, munkavállalóit minimálbérre jelenti be azért, hogy a foglalkoztatásukkal összefüggésben felmerülő közterheket a lehető legkisebb mértékben kelljen teljesítenie. A cégvezető a hivatalosnak bejelentett munkabér után az adókat és járulékokat levonta és befizette, majd a nettó bért a dolgozóinak átutalta.

A bejelentett és leadózott összeg mellett azonban a munkavállalók havonta készpénzben is kaptak további munkabért. A zsebbe kifizetett összeg az alkalmazottak teljesítményétől függött.

A kft.-t irányító vádlott a kétféle bérezésről nyilvántartást is vezetett, amely havi bontásban tartalmazta az egyes munkavállalók részére adott hónapban átutalt és készpénzben kifizetett nettó bért egyaránt. Ezt a nyilvántartást a férfi átadta az adminisztrátornak – az ügy női vádlottjának –, aki ez alapján kiszámolta, borítékba tette és átadta a fizetést a dolgozóknak.

A cégvezető ezzel a módszerrel hat éven át elkerülte a feketén kifizetett jövedelmek után járó munkavállalói és a munkaadói közterhek (úgy mint a személyi jövedelemadó, a nyugdíjjárulék, a szakképzési hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó) megfizetését, ezzel összesen 757 876 000 forinttal rövidítette meg a költségvetést.

Az ügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Az ügyészség a cég ellen vagyonelkobzást és pénzbírság kiszabását is kérvényezte, illetve a nyomozás során gépjárműveket, ingatlanokat és értékpapírszámlát zárolt – olvasható a főügyészség közleményében.