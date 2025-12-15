Csalás bűntett miatt keresi azt a férfit a Miskolci Rendőrkapitányság, aki december 1-jén egy idős nőt tévesztett meg – írja a rendőrségi portál. A telefonáló azt állította, hogy támadás érte az asszony bankszámláját, és a pénze veszélyben van.
Azzal hívták fel a borsodi nőt, hogy adjon a házához érkező rendőröknek 15 millió forintot
Adott is.
A telefonáló rábeszélte, hogy vegyen le 15 millió forintot a számlájáról, majd adja át a lakcímére érkező „rendőrnek”, aki azt biztonságba helyezi.
Az áldozat a hívó utasításait követve levette megtakarítását, majd átadta az összeget egy ismeretlennek. Miután ez később gyanússá vált számára, feljelentést tett. A Miskolci Rendőrkapitányság csalás miatt folytat nyomozást.
További Belföld híreink
A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki banki ügyintézőnek vagy rendőrnek adja ki magát a telefonban, és gyanús tranzakciókra hivatkozik, azonnal szakítsa meg a hívást. Érdeklődjön inkább a bankja hivatalos telefonszámán, valóban fennáll-e bármilyen probléma! Továbbá ne adja meg bankkártya- vagy netbanki adatait, okmányainak másolatát senkinek, és ne töltsön le semmilyen programot a hívó fél kérésére, ne adjon át pénzt ismeretlennek!
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Vége a dalnak: Ruszin-Szendi Romulusz nem katona többé
Anyagi gondjai így sem lesznek.
Így gyalázták a magyarokat a tiszások + videó
Ismét bemutatkoztak Magyar Péter hívei.
Garázdasággal gyanúsították meg a tapolcai polgármestert
Dobó Zoltán egy hajléktalant bántalmazhatott, a rendőrség már ki is hallgatta az ügyben.
A Tisza szakértője kitálalt: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön + videó
Bod Péter Ákos nem először szólta el magát, korábban azt is jelezte: Magyar Péter tud a tervekről.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Vége a dalnak: Ruszin-Szendi Romulusz nem katona többé
Anyagi gondjai így sem lesznek.
Így gyalázták a magyarokat a tiszások + videó
Ismét bemutatkoztak Magyar Péter hívei.
Garázdasággal gyanúsították meg a tapolcai polgármestert
Dobó Zoltán egy hajléktalant bántalmazhatott, a rendőrség már ki is hallgatta az ügyben.
A Tisza szakértője kitálalt: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön + videó
Bod Péter Ákos nem először szólta el magát, korábban azt is jelezte: Magyar Péter tud a tervekről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!