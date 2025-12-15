Azzal hívták fel a borsodi nőt, hogy adjon a házához érkező rendőröknek 15 millió forintot

A telefonáló rábeszélte, hogy vegyen le 15 millió forintot a számlájáról, majd adja át a lakcímére érkező „rendőrnek”, aki azt biztonságba helyezi.

Az áldozat a hívó utasításait követve levette megtakarítását, majd átadta az összeget egy ismeretlennek. Miután ez később gyanússá vált számára, feljelentést tett. A Miskolci Rendőrkapitányság csalás miatt folytat nyomozást.