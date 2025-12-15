Rendkívüli

A Tisza szakértője kitálalt: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön + videó

rendőrkapitányságpénzrendőr

Azzal hívták fel a borsodi nőt, hogy adjon a házához érkező rendőröknek 15 millió forintot

Adott is.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 12. 15. 14:36
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Csalás bűntett miatt keresi azt a férfit a Miskolci Rendőrkapitányság, aki december 1-jén egy idős nőt tévesztett meg – írja a rendőrségi portál. A telefonáló azt állította, hogy támadás érte az asszony bankszámláját, és a pénze veszélyben van. 

A telefonáló rábeszélte, hogy vegyen le 15 millió forintot a számlájáról, majd adja át a lakcímére érkező „rendőrnek”, aki azt biztonságba helyezi.

Az áldozat a hívó utasításait követve levette megtakarítását, majd átadta az összeget egy ismeretlennek. Miután ez később gyanússá vált számára, feljelentést tett. A Miskolci Rendőrkapitányság csalás miatt folytat nyomozást.

A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki banki ügyintézőnek vagy rendőrnek adja ki magát a telefonban, és gyanús tranzakciókra hivatkozik, azonnal szakítsa meg a hívást. Érdeklődjön inkább a bankja hivatalos telefonszámán, valóban fennáll-e bármilyen probléma! Továbbá ne adja meg bankkártya- vagy netbanki adatait, okmányainak másolatát senkinek, és ne töltsön le semmilyen programot a hívó fél kérésére, ne adjon át pénzt ismeretlennek!

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

