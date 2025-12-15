Benzin helyett valami más került az autókba az M7-es melletti kúton, nem sokat váratott magára a baj

A portál megkereste a vállalatot is, ahonnan azt a választ kapták, hogy múlt hét pénteken vették észre, hogy valami nincs rendben, ezért az FS95 tankolást lezárták a töltőállomáson.

Emellett az eset kivizsgálását is azonnal megkezdtük annak érdekében, hogy pontosan megállapítsuk a körülményeket

– fogalmaznak. Hozzáfűzték azt is, a vizsgálat lezárása után, annak eredményétől függően, az érintett, panaszos vásárlóikat kompenzációban részesítik. A töltőállomáson jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron.