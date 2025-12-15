benzinvízshellautóvállalat

Benzin helyett valami más került az autókba az M7-es melletti kúton, nem sokat váratott magára a baj

Vizsgálat indult az ügyben.

Magyar Nemzet
Forrás: Totalcar2025. 12. 15. 11:45
Illusztráció Fotó: Székelyhidi Balázs
Egy kétségbeesett sofőr a Reddit népéhez fordult, miután az autója nem sokkal azután robbant le, hogy megállt tankolni az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található Shell benzinkútjánál – adta hírül a Totalcar.

A sofőr 95-ös benzint szeretett volna tankolni, és biztos benne, hogy nem cserélte fel a töltőpisztolyokat, mégis, az autója nem sokkal később leállt. Egy másik felhasználó azt írta, szerda este legalább két másik autó is lerobbant, miután az említett kútnál tankoltak. Miután az autót szervizbe vitte a tulajdonosa, közölték vele, hogy „nagyrészt víz van a tankban.” Arról egyelőre nincs információ, hogy mekkora kár keletkezett a motorban.

A portál megkereste a vállalatot is, ahonnan azt a választ kapták, hogy múlt hét pénteken vették észre, hogy valami nincs rendben, ezért az FS95 tankolást lezárták a töltőállomáson. 

Emellett az eset kivizsgálását is azonnal megkezdtük annak érdekében, hogy pontosan megállapítsuk a körülményeket

– fogalmaznak. Hozzáfűzték azt is, a vizsgálat lezárása után, annak eredményétől függően, az érintett, panaszos vásárlóikat kompenzációban részesítik. A töltőállomáson jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron.

A Shellnél egyébként korábban történt már ilyesmi. 2019-ben benzin helyett gázolajat, gázolaj helyett pedig benzint adott ki a vállalat egy magyar kútja. 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

