Letartóztattak egy 38 éves ghánai férfit Dél-Olaszországban, miután a város polgármestere kiszúrta, az összkép nem az igazi a karácsonyi betlehemben. A férfi rendőrségi körözés alatt állt, mert korábban megtámadott egy rendőrt, és nem jelentkezett a kilenc hónapig tartó börtönbüntetésre, amely rá várt.
Nagyon szép lett a betlehemi jelenet a belvárosban, aztán a polgármesternek tűnt fel, hogy valami nagyon nincs rendben
Rosszkor mozdult meg az egyik szobor.
A férfit egyébként Galatone polgármestere, Flavio Filoni találta meg, amikor éppen a Piazza Santissimo Crocifisso téren lévő kiállítás mellett haladt el.
…észrevettem valamit, amit kezdetben a jelenet egy részének véltem
– írta a polgármester a Facebookon. „Egy részlet, ami ártalmatlannak tűnt, de végül kulcsfontosságúnak bizonyult” – fűzte hozzá, és elárulta azt is, hogy eleinte fontolóra vette, hogy felveszi a kapcsolatot a szervezőkkel, hogy gratuláljon nekik az élethű alakhoz, de közelebbről megvizsgálva rájött, hogy nem egy szobrot lát, hanem egy valódi embert.
Bár a férfit megkérték, hogy hagyja el a betlehemet, ő közölte, hogy ez az otthona. A rendőrök végül letartóztatták és börtönbe szállították – írja a Euronews.
