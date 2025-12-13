polgármestergalatonebelvárosrendőr

Nagyon szép lett a betlehemi jelenet a belvárosban, aztán a polgármesternek tűnt fel, hogy valami nagyon nincs rendben

Rosszkor mozdult meg az egyik szobor.

Magyar Nemzet
Forrás: Euronews2025. 12. 13. 17:57
illusztráció Fotó: Kiss Gábor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Letartóztattak egy 38 éves ghánai férfit Dél-Olaszországban, miután a város polgármestere kiszúrta, az összkép nem az igazi a karácsonyi betlehemben. A férfi rendőrségi körözés alatt állt, mert korábban megtámadott egy rendőrt, és nem jelentkezett a kilenc hónapig tartó börtönbüntetésre, amely rá várt. 

A férfit egyébként Galatone polgármestere, Flavio Filoni találta meg, amikor éppen a Piazza Santissimo Crocifisso téren lévő kiállítás mellett haladt el.

…észrevettem valamit, amit kezdetben a jelenet egy részének véltem

– írta a polgármester a Facebookon. „Egy részlet, ami ártalmatlannak tűnt, de végül kulcsfontosságúnak bizonyult” – fűzte hozzá, és elárulta azt is, hogy eleinte fontolóra vette, hogy felveszi a kapcsolatot a szervezőkkel, hogy gratuláljon nekik az élethű alakhoz, de közelebbről megvizsgálva rájött, hogy nem egy szobrot lát, hanem egy valódi embert.

Bár a férfit megkérték, hogy hagyja el a betlehemet, ő közölte, hogy ez az otthona. A rendőrök végül letartóztatták és börtönbe szállították – írja a Euronews

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

