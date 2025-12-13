Nagyon szép lett a betlehemi jelenet a belvárosban, aztán a polgármesternek tűnt fel, hogy valami nagyon nincs rendben

A férfit egyébként Galatone polgármestere, Flavio Filoni találta meg, amikor éppen a Piazza Santissimo Crocifisso téren lévő kiállítás mellett haladt el.

…észrevettem valamit, amit kezdetben a jelenet egy részének véltem

– írta a polgármester a Facebookon. „Egy részlet, ami ártalmatlannak tűnt, de végül kulcsfontosságúnak bizonyult” – fűzte hozzá, és elárulta azt is, hogy eleinte fontolóra vette, hogy felveszi a kapcsolatot a szervezőkkel, hogy gratuláljon nekik az élethű alakhoz, de közelebbről megvizsgálva rájött, hogy nem egy szobrot lát, hanem egy valódi embert.