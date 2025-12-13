szitálásidőjárásvasárnap

Elárulták a meteorológusok, hogy milyen időre számíthatunk vasárnap

Enyhe örömmel keveredő minimális meglepődés kerülhet terítékre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 13. 16:45
illusztráció Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
A Kárpát-medence időjárására továbbra is egy anticiklon van hatással, így folytatódik a túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósan ködös idő szitálással, csupán néhol szakadozgathat a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Vasárnap éjfélig egyébként túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható. Helyenként szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –2 és +4 fok között valószínű, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap nagyrészt 2 és 6 fok között várható. 

Korábban egyébként a Magyar Nemzet arról írt, hogy van egy-két reménykeltő jel a köd eloszlására, olyannyira, hogy vasárnapra már csak két megyére adott ki figyelmeztetést a HungaroMet, erről bővebben ide kattintva olvashat. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

