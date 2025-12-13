Elárulták a meteorológusok, hogy milyen időre számíthatunk vasárnap

Vasárnap éjfélig egyébként túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható. Helyenként szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –2 és +4 fok között valószínű, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap nagyrészt 2 és 6 fok között várható.