A vádirat szerint egy férfi 2019 és 2024 október között az interneten keresztül vadászott a többnyire 12 éven aluli kislányokra, majd beszélgetésbe kezdett velük. Miután a férfi a gyerekek bizalmába férkőzött, arra vette rá őket, hogy magukról pornográf felvételeket készítsenek és neki küldjék el. A legfiatalabb sértett 8 éves volt.
Távcsővel figyelte meg a szomszédait a Pest vármegyei férfi, aki egy nyolcéves kislánytól is meztelen fotókat zsarolt ki
Vádat emelt egy férfival szemben a Pest Vármegyei Főügyészség , aki öt éven át több gyermeket vett rá arra, hogy magukról pornográf képeket, videókat készítsenek és neki elküldjék.
A vádlott a megszerzett felvételeket több ezer másik gyermekpornográf felvétellel együtt a számítástechnikai eszközein tárolta. A vádlott a lakóhelyével szemközti ház lakásait, az abban lakókat távcsővel megfigyelte és a lakásban történteket rögzítette.
A vádlott lebukásához az vezetett, hogy az egyik kislány szülei feljelentést tettek, és a Pest vármegyei nyomozók rövid időn belül elfogták a férfit.
A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit több rendbeli minősített gyermekpornográfia bűntettével, több rendbeli minősített szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével, valamint több rendbeli tiltott adatszerzés bűntettével vádolja. A főügyészség mértékes indítványa arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmények elkövetését az, hogy a bíróság 13 év fegyházbüntetésre ítélje.
Az ügyészség indítványozta továbbá a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárását, 10 év közügyek gyakorlásától eltiltást, és végleges hatállyal történő eltiltást minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelyben 18 éven aluli személyekkel kerülne kapcsolatba.
A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.
