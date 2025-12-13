kislányszomszédmeztelen fotófelvételtávcső

Távcsővel figyelte meg a szomszédait a Pest vármegyei férfi, aki egy nyolcéves kislánytól is meztelen fotókat zsarolt ki

Vádat emelt egy férfival szemben a Pest Vármegyei Főügyészség , aki öt éven át több gyermeket vett rá arra, hogy magukról pornográf képeket, videókat készítsenek és neki elküldjék.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 12. 13. 14:27
Forrás: Magyarország Ügyészsége
A vádirat szerint egy férfi 2019 és 2024 október között az interneten keresztül vadászott a többnyire 12 éven aluli kislányokra, majd beszélgetésbe kezdett velük. Miután a férfi a gyerekek bizalmába férkőzött, arra vette rá őket, hogy magukról pornográf felvételeket készítsenek és neki küldjék el. A legfiatalabb sértett 8 éves volt.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A vádlott a megszerzett felvételeket több ezer másik gyermekpornográf felvétellel együtt a számítástechnikai eszközein tárolta. A vádlott a lakóhelyével szemközti ház lakásait, az abban lakókat távcsővel megfigyelte és a lakásban történteket rögzítette.

A vádlott lebukásához az vezetett, hogy az egyik kislány szülei feljelentést tettek, és a Pest vármegyei nyomozók rövid időn belül elfogták a férfit.

A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit több rendbeli minősített gyermekpornográfia bűntettével, több rendbeli minősített szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével, valamint több rendbeli tiltott adatszerzés bűntettével vádolja. A főügyészség mértékes indítványa arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmények elkövetését az, hogy a bíróság 13 év fegyházbüntetésre ítélje. 

Az ügyészség indítványozta továbbá a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárását, 10 év közügyek gyakorlásától eltiltást, és végleges hatállyal történő eltiltást minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelyben 18 éven aluli személyekkel kerülne kapcsolatba.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

