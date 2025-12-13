Az új vírustörzs világszerte az A(H3N2) esetek mintegy egyharmadáért, az EU/EGT országokban pedig körülbelül feléért felelős – részletezik és beszámolnak arról is, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) jelentése szerint az idei influenzaszezon Európában a megszokottnál korábban kezdődött.
NNGYK: Magyarországon is terjed az új típusú influenza A vírus
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriuma igazolta az influenza A(H3N2) új változatának jelenlétét a figyelőszolgálatban részt vevő háziorvosoktól a 45–47. héten beérkezett mintákban – adták hírül a Magyar Nemzetnek küldött közleményükben.
A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a vírusváltozat kismértékben eltér az idei influenza elleni védőoltásban szereplő H3N2 altípustól. Az új törzset az úgynevezett K alcsoportba sorolták, amely az influenzavírusokra jellemző kisebb genetikai változásokon ment keresztül, ami azt jelenti, hogy a vírus felszínén található, az immunrendszer által felismerhető antigének egy része megváltozott, ugyanakkor több elem változatlan maradt. Erről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, részletesebben ide kattintva olvashat róla.
További Belföld híreink
Hozzáfűzik azonban, továbbra is fennáll az antigének részleges azonossága, ami lehetővé teszi az úgynevezett keresztimmunitás kialakulását. Ez azt jelenti, hogy akár egy korábbi, hasonló influenzavírus által okozott fertőzés, akár az oltásban szereplő vírustörzs révén kialakult immunválasz jelenleg is részleges védelmet nyújthat az új, K alcsoportba tartozó vírusváltozattal szemben.
Ezért az influenza elleni oltás felvétele továbbra is ajánlott a betegség szempontjából veszélyeztetettek számára a súlyos szövődmények megelőzése céljából – írják.
A megbetegedés ugyanolyan tünetekkel jár, mint az influenzafertőzések általában: elsődlegesen a 65 év felettiek, az anyagcsere-, tüdő-, szív- és érrendszeri, vagy egyéb krónikus betegségben szenvedők, az immunhiányosak, valamint a zárt intézményben, például hosszú ápolási idejű kórházban vagy bentlakásos intézményben élők.
További Belföld híreink
Hangsúlyozzák tovább, hogy a megelőzésben az influenza elleni védőoltás mellett kiemelt szerepe van a gyakori és alapos kézmosásnak, a zsúfolt helyek kerülésének, valamint annak, hogy betegség esetén maradjunk otthon, ezzel is csökkentve a fertőzés továbbadásának kockázatát.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Végre itt egy egész reménykeltő hír az időjárásról
Velős, térképes, videós cikk a hazai ködhelyzetről.
Mindegy, hova megy, mindenhol rendőröket fog látni, szúrópróbaszerű megállítások jönnek
Bárkit kivehetnek a sorból.
Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!
Mohácson, a háborúellenes nagygyűlésen kérdezik a miniszterelnököt. Kövesse nálunk élőben!
Gyűlik a tömeg Mohácson + videó
Ma is telt ház lesz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Végre itt egy egész reménykeltő hír az időjárásról
Velős, térképes, videós cikk a hazai ködhelyzetről.
Mindegy, hova megy, mindenhol rendőröket fog látni, szúrópróbaszerű megállítások jönnek
Bárkit kivehetnek a sorból.
Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!
Mohácson, a háborúellenes nagygyűlésen kérdezik a miniszterelnököt. Kövesse nálunk élőben!
Gyűlik a tömeg Mohácson + videó
Ma is telt ház lesz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!