NNGYK: Magyarországon is terjed az új típusú influenza A vírus

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriuma igazolta az influenza A(H3N2) új változatának jelenlétét a figyelőszolgálatban részt vevő háziorvosoktól a 45–47. héten beérkezett mintákban – adták hírül a Magyar Nemzetnek küldött közleményükben.

Magyar Nemzet
Forrás: NNGYK2025. 12. 13. 11:26
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
Az új vírustörzs világszerte az A(H3N2) esetek mintegy egyharmadáért, az EU/EGT országokban pedig körülbelül feléért felelős – részletezik és beszámolnak arról is, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) jelentése szerint az idei influenzaszezon Európában a megszokottnál korábban kezdődött. 

A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a vírusváltozat kismértékben eltér az idei influenza elleni védőoltásban szereplő H3N2 altípustól. Az új törzset az úgynevezett K alcsoportba sorolták, amely az influenzavírusokra jellemző kisebb genetikai változásokon ment keresztül, ami azt jelenti, hogy a vírus felszínén található, az immunrendszer által felismerhető antigének egy része megváltozott, ugyanakkor több elem változatlan maradt. Erről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, részletesebben ide kattintva olvashat róla.

Hozzáfűzik azonban, továbbra is fennáll az antigének részleges azonossága, ami lehetővé teszi az úgynevezett keresztimmunitás kialakulását. Ez azt jelenti, hogy akár egy korábbi, hasonló influenzavírus által okozott fertőzés, akár az oltásban szereplő vírustörzs révén kialakult immunválasz jelenleg is részleges védelmet nyújthat az új, K alcsoportba tartozó vírusváltozattal szemben. 

Ezért az influenza elleni oltás felvétele továbbra is ajánlott a betegség szempontjából veszélyeztetettek számára a súlyos szövődmények megelőzése céljából – írják.

A megbetegedés ugyanolyan tünetekkel jár, mint az influenzafertőzések általában: elsődlegesen a 65 év felettiek, az anyagcsere-, tüdő-, szív- és érrendszeri, vagy egyéb krónikus betegségben szenvedők, az immunhiányosak, valamint a zárt intézményben, például hosszú ápolási idejű kórházban vagy bentlakásos intézményben élők.

Hangsúlyozzák tovább, hogy a megelőzésben az influenza elleni védőoltás mellett kiemelt szerepe van a gyakori és alapos kézmosásnak, a zsúfolt helyek kerülésének, valamint annak, hogy betegség esetén maradjunk otthon, ezzel is csökkentve a fertőzés továbbadásának kockázatát.

 

