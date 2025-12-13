Ugyanúgy parkolta le az autóját egy hódmezővásárhelyi nő, mint máskor, ám mire visszaért, életveszélyes állapotban találta a járművet – írja a Metropol.
Úgy parkolta le az autóját, mint bárki más, bele is halhatott volna, amikor legközelebb indulni akart
Teljesen ledöbbent a hódmezővásárhelyi nő.
A tulajdonos teljesen ledöbbent, amikor visszatért, a kerékcsavarokat valaki idő közben meglazította, ez azonban életveszélyes helyzetet okozhat, ugyanis így a kerék egészen egyszerűen kieshet a helyéről.
A nő teljesen ledöbbent az eseményeken, és egy helyi csoportban megosztotta a történetét.
Nem tudjuk, hogy lopási vagy pusztán szórakozási cél vezette az illetőt, de tény, hogy egy életveszélyes helyzetet teremtett
– fogalmazott, és figyelmeztette a környéken élőket is, hogy mielőtt autóba ülnek, jól nézzék meg a kocsit, nehogy hasonlóan járjanak.
Az eset részleteit a Metropol cikkében olvashatja.
