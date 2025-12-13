Úgy parkolta le az autóját, mint bárki más, bele is halhatott volna, amikor legközelebb indulni akart

A tulajdonos teljesen ledöbbent, amikor visszatért, a kerékcsavarokat valaki idő közben meglazította, ez azonban életveszélyes helyzetet okozhat, ugyanis így a kerék egészen egyszerűen kieshet a helyéről.

A nő teljesen ledöbbent az eseményeken, és egy helyi csoportban megosztotta a történetét.

Nem tudjuk, hogy lopási vagy pusztán szórakozási cél vezette az illetőt, de tény, hogy egy életveszélyes helyzetet teremtett

– fogalmazott, és figyelmeztette a környéken élőket is, hogy mielőtt autóba ülnek, jól nézzék meg a kocsit, nehogy hasonlóan járjanak.