Tragédiába fulladt a céges buli Hajdúszoboszlón

Egy ember meghalt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 13:33
rendőrautó Hajdúszoboszlón
a helyszínen a rendőrök és a mentők is megjelentek, azonban a 60 éves férfit nem sikerült újraéleszteni Fotó: Tóth Imre Forrás: Haon
Céges bulit tartottak pénteken egy hajdúszoboszlói étteremben, azonban a történet tragikus véget ért – értesült a Haon.

A portál információi szerint a rendezvényről egy férfit hazakísértek, azonban amikor visszamentek hozzá, a ház előtt, egy autóban találtak rá, ekkor azonban már nem volt magánál. A Csontos utcába érkeztek tehát péntek éjszaka a mentők és a rendőrök is. 

Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a helyszínen egy 60 év körüli férfit próbáltak újraéleszteni a mentők, azonban az erőfeszítéseik nem jártak sikerrel. 

Rendőri intézkedésre nem volt szükség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel – írja a Haon cikke, amelyben megnézheti a helyszínen készült fotókat, ha ide kattint

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

