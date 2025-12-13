Tragédiába fulladt a céges buli Hajdúszoboszlón

A portál információi szerint a rendezvényről egy férfit hazakísértek, azonban amikor visszamentek hozzá, a ház előtt, egy autóban találtak rá, ekkor azonban már nem volt magánál. A Csontos utcába érkeztek tehát péntek éjszaka a mentők és a rendőrök is.

Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a helyszínen egy 60 év körüli férfit próbáltak újraéleszteni a mentők, azonban az erőfeszítéseik nem jártak sikerrel.