Végre itt egy egész reménykeltő hír az időjárásról

Kifejtik, a hegyvidékeinken látható, hogy a stratus felhőzet – ködre hasonlító rétegfelhő – a reggeli, délelőtti órákban fokozatosan megemelkedett, ennek eredménye, hogy javultak a látási viszonyok, köd is egyre kevesebb helyen van. Dél környékén már csak a hegycsúcsok értek a felhőréteg fölé.

Az Alpokalján, kiemelten Szentgotthárd körül látható, hogy a gyenge keleties áramlás hatására a reggeli órákban nyugat felé terelődött a felhőzet, így ott is beborult az ég, illetve Debrecentől délre 9-10 óra körül átmenetileg fel tudott szakadni a felhőzet, így kisütött a nap, de látható, hogy mostanra lassanként ott is visszaborul az ég – írják.