Alulról nézve nem tűnik úgy, de a felettünk lévő, a Kárpát-medencét szinte teljesen kitöltő rétegfelhőzet bizony mozgásban van – írja a közösségi oldalán a HungaroMet, és ha ez egyelőre nem tűnik valami sokatmondónak, nem az ön készülékében van a hiba.
Végre itt egy egész reménykeltő hír az időjárásról
Velős, térképes, videós cikk a hazai ködhelyzetről.
Kifejtik, a hegyvidékeinken látható, hogy a stratus felhőzet – ködre hasonlító rétegfelhő – a reggeli, délelőtti órákban fokozatosan megemelkedett, ennek eredménye, hogy javultak a látási viszonyok, köd is egyre kevesebb helyen van. Dél környékén már csak a hegycsúcsok értek a felhőréteg fölé.
Az Alpokalján, kiemelten Szentgotthárd körül látható, hogy a gyenge keleties áramlás hatására a reggeli órákban nyugat felé terelődött a felhőzet, így ott is beborult az ég, illetve Debrecentől délre 9-10 óra körül átmenetileg fel tudott szakadni a felhőzet, így kisütött a nap, de látható, hogy mostanra lassanként ott is visszaborul az ég – írják.
További Belföld híreink
Mindez magyarul nagyjából annyit tesz, hogy oszladozik a köd amely Magyarországra telepedett, amelyben egyébként idegtépő feladat autóval eljutni egyik helyről a másikra. Más kérdés, hogy ez mennyire tartós. A veszélyjelzés szerint például szombaton az ország nyugati részében okozhat kellemetlenségeket a köd.
Vasárnap már kicsit jobb lesz a helyzet az előrejelzés szerint, ugyanis aznapra csak Vas és Zala vármegyékre adtak ki citromsárga riasztást.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Mindegy, hova megy, mindenhol rendőröket fog látni, szúrópróbaszerű megállítások jönnek
Bárkit kivehetnek a sorból.
Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!
Mohácson, a háborúellenes nagygyűlésen kérdezik a miniszterelnököt. Kövesse nálunk élőben!
NNGYK: Magyarországon is terjed az új típusú influenza A vírus
Közölték azt is, kiket veszélyeztet jobban az új típusú influenza.
Gyűlik a tömeg Mohácson + videó
Ma is telt ház lesz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Mindegy, hova megy, mindenhol rendőröket fog látni, szúrópróbaszerű megállítások jönnek
Bárkit kivehetnek a sorból.
Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!
Mohácson, a háborúellenes nagygyűlésen kérdezik a miniszterelnököt. Kövesse nálunk élőben!
NNGYK: Magyarországon is terjed az új típusú influenza A vírus
Közölték azt is, kiket veszélyeztet jobban az új típusú influenza.
Gyűlik a tömeg Mohácson + videó
Ma is telt ház lesz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!