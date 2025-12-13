Rendkívüli

Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!

Végre itt egy egész reménykeltő hír az időjárásról

Velős, térképes, videós cikk a hazai ködhelyzetről.

Forrás: Facebook, met.hu2025. 12. 13. 12:52
Alulról nézve nem tűnik úgy, de a felettünk lévő, a Kárpát-medencét szinte teljesen kitöltő rétegfelhőzet bizony mozgásban van – írja a közösségi oldalán a HungaroMet, és ha ez egyelőre nem tűnik valami sokatmondónak, nem az ön készülékében van a hiba. 

Kifejtik, a hegyvidékeinken látható, hogy a stratus felhőzet – ködre hasonlító rétegfelhő – a reggeli, délelőtti órákban fokozatosan megemelkedett, ennek eredménye, hogy javultak a látási viszonyok, köd is egyre kevesebb helyen van. Dél környékén már csak a hegycsúcsok értek a felhőréteg fölé.

Az Alpokalján, kiemelten Szentgotthárd körül látható, hogy a gyenge keleties áramlás hatására a reggeli órákban nyugat felé terelődött a felhőzet, így ott is beborult az ég, illetve Debrecentől délre 9-10 óra körül átmenetileg fel tudott szakadni a felhőzet, így kisütött a nap, de látható, hogy mostanra lassanként ott is visszaborul az ég – írják. 

Mindez magyarul nagyjából annyit tesz, hogy oszladozik a köd amely Magyarországra telepedett, amelyben egyébként idegtépő feladat autóval eljutni egyik helyről a másikra. Más kérdés, hogy ez mennyire tartós. A veszélyjelzés szerint például szombaton az ország nyugati részében okozhat kellemetlenségeket a köd. 

Fotó: met.hu

Vasárnap már kicsit jobb lesz a helyzet az előrejelzés szerint, ugyanis aznapra csak Vas és Zala vármegyékre adtak ki citromsárga riasztást. 

 

Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Robert C. Castel avatarja

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
