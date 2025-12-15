levélrendőrségszomszéd

Rejtélyes levelet adott a szomszédjának a borsodi férfi, még nem lett volna szabad felbontani

A szomszéd nem hallgatott rá és megtette.

2025. 12. 15.
illusztráció
Átadott egy levelet a szomszédjának egy felsőzsolcai férfi azzal a kikötéssel, hogy csak másnap nyithatja ki. A szomszéd azonban nem hallgatott rá – írja a rendőrségi portál.

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint egy felsőzsolcai férfi végzetes lépésre szánta el magát. Előtte azonban írt egy levelet, amit átadott szomszédjának azzal kéréssel, hogy csak másnap nyissa fel a címzett. Az érintett azonban korábban elolvasta levelet, amiből kiderült, hogy mire készül a kétségbeesett férfi.

A bejelentés után két szálon indult meg a mentőakció. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-Irányítási Központ ügyeletese a megadott telefonszámon felvette a kapcsolatot az érintettel, és megértő, de határozott hozzáállással igyekezett az élet felé terelni a Sajó folyóra tartó férfit.

Közben a főkapitányság forgalomellenőrző alosztályának járőrei a Sajó-parton keresték a férfit, akire rá is találtaktaláltak rá. A nyugtató jelenlét és a támogató telefon hatására a férfi letett szándékáról.

Ha úgy érzi, támogató segítségre van szüksége, hívja a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének a nap huszonnégy órájában, térítésmentesen hívható számát: 116-123.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

