Rejtélyes levelet adott a szomszédjának a borsodi férfi, még nem lett volna szabad felbontani

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint egy felsőzsolcai férfi végzetes lépésre szánta el magát. Előtte azonban írt egy levelet, amit átadott szomszédjának azzal kéréssel, hogy csak másnap nyissa fel a címzett. Az érintett azonban korábban elolvasta levelet, amiből kiderült, hogy mire készül a kétségbeesett férfi.

A bejelentés után két szálon indult meg a mentőakció. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-Irányítási Központ ügyeletese a megadott telefonszámon felvette a kapcsolatot az érintettel, és megértő, de határozott hozzáállással igyekezett az élet felé terelni a Sajó folyóra tartó férfit.