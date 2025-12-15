Rejtélyes levelet adott a szomszédjának a borsodi férfi, még nem lett volna szabad felbontani

Átadott egy levelet a szomszédjának egy felsőzsolcai férfi azzal a kikötéssel, hogy csak másnap nyithatja ki. A szomszéd azonban nem hallgatott rá – írja a rendőrségi portál.
A rendőrségre érkezett bejelentés szerint egy felsőzsolcai férfi végzetes lépésre szánta el magát. Előtte azonban írt egy levelet, amit átadott szomszédjának azzal kéréssel, hogy csak másnap nyissa fel a címzett. Az érintett azonban korábban elolvasta levelet, amiből kiderült, hogy mire készül a kétségbeesett férfi.
A bejelentés után két szálon indult meg a mentőakció. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-Irányítási Központ ügyeletese a megadott telefonszámon felvette a kapcsolatot az érintettel, és megértő, de határozott hozzáállással igyekezett az élet felé terelni a Sajó folyóra tartó férfit.
További Belföld híreink
Közben a főkapitányság forgalomellenőrző alosztályának járőrei a Sajó-parton keresték a férfit, akire rá is találtaktaláltak rá. A nyugtató jelenlét és a támogató telefon hatására a férfi letett szándékáról.
Ha úgy érzi, támogató segítségre van szüksége, hívja a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének a nap huszonnégy órájában, térítésmentesen hívható számát: 116-123.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Azzal hívták fel a borsodi nőt, hogy adjon a házához érkező rendőröknek 15 millió forintot
Adott is.
Több mint 25 Tisza-sziget tűnt el Pest vármegyében
Budapest agglomerációjában elveszett Magyar Péterék lendülete.
Orbán Viktor a Patriótának ad interjút ma délután
Kár kihagyni – üzente a kormányfő.
Ijesztő számok: több mint húsz alkalommal kaptak éles riasztást a magyar Gripenek a Baltikumban
Hétfőn tartották a Baltikum légterét védő magyar pilóták visszafogadó ünnepségét Kecskeméten, a honvédelmi miniszter közölte a hivatalos számokat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Azzal hívták fel a borsodi nőt, hogy adjon a házához érkező rendőröknek 15 millió forintot
Adott is.
Több mint 25 Tisza-sziget tűnt el Pest vármegyében
Budapest agglomerációjában elveszett Magyar Péterék lendülete.
Orbán Viktor a Patriótának ad interjút ma délután
Kár kihagyni – üzente a kormányfő.
Ijesztő számok: több mint húsz alkalommal kaptak éles riasztást a magyar Gripenek a Baltikumban
Hétfőn tartották a Baltikum légterét védő magyar pilóták visszafogadó ünnepségét Kecskeméten, a honvédelmi miniszter közölte a hivatalos számokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!