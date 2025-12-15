Egy hete feküdt holtan fővárosi bérleményében egy fiatalember, amikor barátja rátalált – adta hírül a közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.
Egy hétig holtan feküdt egy 22 éves fiatalember egy harmadik emeleti budapesti lakásban
Most bukkantak rá.
Hozzáfűzik, a barátja tudta róla, hogy a fiatal kamaszkora óta gyógyszer-, illetve kábítószerfüggő, családjával megszakadt a kapcsolata, egyedül élt a harmadik emeleti lakásban. Életvitele, életkörülményei és a holttest közelében talált fehér por alapján a toxikológiai vizsgálattal kiegészített boncoláson mérgezés nyomait is keresték.
Az előzetes szakértői vélemény szerint halálát nagy valószínűséggel kábítószer, gyógyszer, vagy mindkettő együttes használata okozta – részletezik. A halál körülményeit a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság rendkívüli haláleseti osztálya vizsgálja.
