Már vágják a centit a nagy fordulatig a meteorológusok, sejteni vélik, mikor jön

Komor szürkeség telepszik Magyarországra már hetek óta, legalábbis az időjárást tekintve. Jelenleg is csak Kékestető és Galyatető lóg ki a szürkeségből, a felhőréteg hol lejjebb, hol feljebb húzódik: a Nagy-Hideg-hegyen éjszaka csillagos volt az ég, de most már újra szürkeség borítja be – írja az Időkép.
A héten a kedd és a szerda nyomokban tartalmazhat majd napsütést, utána viszont újra zárt felhőtakaró borítja be az országot, ami azt jelenti: marad a hidegpárna.
Azonban ez sem tarthat örökké. Azt írják, a magasban fokozatosan egyre hűvösebb levegő áramlik majd az ország fölé, az ünnepek környékén a modellek többsége már átlag körüli, karácsony után pedig az alatti hőmérsékleti értékekkel számol. Ha ez valóban így is alakul, az azt jelenti, hogy hamarosan
búcsút mondhatunk a ködös szürkeségnek.
Addig is, a Magyar Nemzet hétfői időjárás-jelentését ide kattintva olvashatja.
Azzal hívták fel a borsodi nőt, hogy adjon a házához érkező rendőröknek 15 millió forintot
Adott is.
Több mint 25 Tisza-sziget tűnt el Pest vármegyében
Budapest agglomerációjában elveszett Magyar Péterék lendülete.
Orbán Viktor a Patriótának ad interjút ma délután
Kár kihagyni – üzente a kormányfő.
Ijesztő számok: több mint húsz alkalommal kaptak éles riasztást a magyar Gripenek a Baltikumban
Hétfőn tartották a Baltikum légterét védő magyar pilóták visszafogadó ünnepségét Kecskeméten, a honvédelmi miniszter közölte a hivatalos számokat.
