Marad a borult, párás idő – szitálásra, ónos szitálásra is számíthatunk

Szürke, párás idő ígérkezik hétfőre, egyes tájakon egész nap megmaradó ködfoltokkal. A hét további része sem tartogat kellemesebb meglepetést.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 6:21
Forrás: Shutterstock
Folytatódik a döntően borult, többfelé párás, helyenként ködös idő. Rosszabb látási viszonyok főleg a Nyugat-Dunántúlon lehetnek – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfő délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 6 Celsius-fok között alakul, továbbra is nyugaton számíthatunk a leghidegebb időre.

Késő estére nem csökken érdemben a hőmérséklet.

A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését.

A hajnali fagy, illetve a párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen idő lesz a héten?

Kedden párás, borús idő lesz, helyenként köddel. Az Alföldön ugyanakkor átmenetileg szakadozhat a ködfelhőzet, így rövid időre a nap is megmutatkozhat. A délkeleti–keleti szél csak elszórtan élénkül meg. A csúcshőmérséklet továbbra is 5 Celsius-fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Szerdán borult, párás időre számíthatunk, időnként már felszakadhat a hidegpárna. Gyenge szitálás, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A délutáni órákban 2 és 9 fok közötti értékek valószínűek.

Csütörtökön továbbra is szürke, párás idő várható, de néhol kisüthet a nap. Gyenge eső, vagy szitálás bárhol előfordulhat. A hőmérséklet nem változik, 5 Celsius-fok körül marad.

Pénteken többnyire erősen felhős, borongós, párás idő valószínű. Elszórtan csepergő eső, néhol kisebb csapadék is kialakulhat. A keleties szél mérsékelt marad. Délután általában 3–10 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)


Hegedűs Tamás
A demográfiai kudarcpropaganda hamisságáról

Nem a gyermekvállalási kedv alacsony, a szülőképes korcsoportok zsugorodtak drámaian.

