Lehangolóan indul a hét, a végére már 10 fok is lehet + videó

Folytatódik az átlagosnál enyhébb, de jellemzően borult, párás, ködös időjárás a jövő héten is, de elsősorban a hét elején kisebb körzetekben felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke nagyrészt 3-8 fok között alakul – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 18:08
Deforestation in Mátra mountains Hungary 2112121625 Illusztráció Shutterstock Martchan
Hétfőn legalább napnyugtáig borult, többfelé párás, foltokban ködös időre van kilátás szitálással, majd nem kizárt, hogy délnyugaton és esetleg a Tiszántúlon itt-ott felszakadozzon a felhőzet. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 6 fok között alakul, nyugaton valószínű az enyhébb idő.

Kedden nagyobb területen maradhat borult, párás az idő, azonban lesznek olyan tájak, ahol kevesebb, szakadozottabb lesz a felhőzet. Helyenként szitálás fordulhat elő. A délkeleti, keleti szél északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4 fok között várható a hőmérséklet, de a kevésbé felhős tájakon hidegebb is lehet. Délután 3-8 fokra van kilátás.

Szerdán általában felhős, egyes részeken továbbra is borult, párás idő valószínű és néhol gyenge eső lehet. A délkeleti szél csupán néhol lengedezhet. Hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4, délután 3 és 9 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Csütörtökön általában felhős, egyes részeken borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, és néhol kisebb eső, szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 2 és plusz 4, délután nagyrészt 4 és 9 fok közötti hőmérséklet várható.

Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, néhol szitálás, kisebb eső is előfordulhat. A keleties szél gyenge vagy mérsékelt lesz.

 Hajnalban a hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, délután nagyrészt 3-8 fok valószínű.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, néhol szitálhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, délután 4-10 fok várható.

Vasárnap általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, néhol kisebb esővel. A keleti, délkeleti szél néhol megélénkülhet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 5 fok között várható a hőmérséklet, kora délutánra 4 és 10 fok közé melegszik fel a levegő.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


