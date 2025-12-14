Orbán Viktornál már ég az adventi öröm lángja

Szép, békés adventet kívánok! – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.
A kormányfő egy fényképet tett közzé az adventi koszorújáról, amint ég rajta három gyertya, a fotón pedig az olvasható:
az öröm lángja.
Mint arról lapunk beszámolt, Orbán Viktor advent első vasárnapja alkalmából egy videós üzenetet tett közzé a közösségi oldalán. A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy hazánkban békében és biztonságban telt a nap.
A videóból kiderült:
Magyarország Európa legbiztonságosabb országa,
azonban napi egymillió euró büntetést fizetünk Brüsszelnek, mert nem engedjük be a migránsokat. Mindez mindannyiunk biztonságáért történik.
Arról is írtunk, hogy advent második vasárnapjáról a miniszterelnök egy videó-összeállítással emlékezett meg.
Áldott adventi várakozást!
– üzente a kormányfő a kisfilmmel, amely a Szent István-bazilikánál az adventi időszakban látható fényfestéssel idézte meg az ünnepi készülődés időszakát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!