Orbán Viktornál már ég az adventi öröm lángja

Szép, békés adventet kívánok! – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

A kormányfő egy fényképet tett közzé az adventi koszorújáról, amint ég rajta három gyertya, a fotón pedig az olvasható:

az öröm lángja.

Mint arról lapunk beszámolt, Orbán Viktor advent első vasárnapja alkalmából egy videós üzenetet tett közzé a közösségi oldalán. A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy hazánkban békében és biztonságban telt a nap.

A videóból kiderült:

Magyarország Európa legbiztonságosabb országa,

azonban napi egymillió euró büntetést fizetünk Brüsszelnek, mert nem engedjük be a migránsokat. Mindez mindannyiunk biztonságáért történik.

Arról is írtunk, hogy advent második vasárnapjáról a miniszterelnök egy videó-összeállítással emlékezett meg.

Áldott adventi várakozást!

– üzente a kormányfő a kisfilmmel, amely a Szent István-bazilikánál az adventi időszakban látható fényfestéssel idézte meg az ünnepi készülődés időszakát.