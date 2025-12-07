Magyarországon nem fenyegeti erőszak a karácsonyi vásárokat + videó

Európa legszebb karácsonyi vására Budapesten, a Szent István-bazilikánál nyílik meg minden évben. Szentkirályi Alexandra közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, érdemes megbecsülnünk, hogy egy olyan karácsonyi vásárunk lehet, ahol nem kell attól tartanunk, hogy egy illegális migráns belehajt a tömegbe egy kamionnal.

Az Advent Bazilika karácsonyi vásár egyre népszerűbb a külföldiek körében is (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője kiemelte, Európában sok helyen már nem rendezik meg a karácsonyi vásárokat, mert olyan brutális költsége van annak, hogy biztonságossá tegyék a rendezvényt. Több országban pedig a karácsony szót sem lehet már használni a rengeteg ott élő illegális vagy nem illegális bevándorló miatt, mert zavarja őket az európai keresztény kultúra részeként megtartott ünnep.

Magyarországon ez nem így van, és amíg mi vagyunk itt, addig marad is az, hogy egy biztonságos karácsonyi vásárra mindenki el tud jönni

– zárta gondolatait a fideszes politikus.