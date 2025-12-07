karácsonybiztonságmigráns

Magyarországon nem fenyegeti erőszak a karácsonyi vásárokat + videó

Több európai országban már nem tartják meg a karácsonyi vásárokat, mert vagy túl magas költséggel jár a biztonság garantálása, vagy az ott élő bevándorlók nem nézik jó szemmel ezt a keresztény hagyományt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 07. 13:45
Európa legszebb karácsonyi vására Budapesten, a Szent István-bazilikánál nyílik meg minden évben. Szentkirályi Alexandra közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, érdemes megbecsülnünk, hogy egy olyan karácsonyi vásárunk lehet, ahol nem kell attól tartanunk, hogy egy illegális migráns belehajt a tömegbe egy kamionnal. 

Budapest, 2025. november 30. Az Advent Bazilika karácsonyi vásár az ünnepélyes megnyitó napján, az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása után a Szent István-bazilika előtti téren 2025. november 30-án. MTI/Kocsis Zoltán
Az Advent Bazilika karácsonyi vásár egyre népszerűbb a külföldiek körében is (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője kiemelte, Európában sok helyen már nem rendezik meg a karácsonyi vásárokat, mert olyan brutális költsége van annak, hogy biztonságossá tegyék a rendezvényt. Több országban pedig a karácsony szót sem lehet már használni a rengeteg ott élő illegális vagy nem illegális bevándorló miatt, mert zavarja őket az európai keresztény kultúra részeként megtartott ünnep.

Magyarországon ez nem így van, és amíg mi vagyunk itt, addig marad is az, hogy egy biztonságos karácsonyi vásárra mindenki el tud jönni

 – zárta gondolatait a fideszes politikus. 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár megnyitóján 2018-ban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

