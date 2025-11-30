Orbán Viktor: Advent első vasárnapján is békében és biztonságban + videó

Advent első vasárnapja alkalmából tett közzé videós üzenetet Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő felhívja a figyelmet, hogy hazánkban békében és biztonságban telik a nap.

A videóból kiderül:

Magyarország Európa legbiztonságosabb országa.

Mindezért azonban napi egymillió euró büntetést fizetünk Brüsszelnek, mert nem engedjük be a migránsokat. Mindez mindannyiunk biztonságáért történik.

A kormányfő a videó végén boldog karácsonyt kívánt mindenkinek.