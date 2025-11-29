Orbán Viktor: Köszönöm, Nyíregyháza! + videó

Közösségi oldalán osztott meg egy videót a magyar kormányfő.
A kisfilmben a szombati, Nyíregyházán tartott háborúellenes nagygyűlés végének percei láthatóak, amihez a magyar miniszterelnök azt írta:
És így zártuk… Köszönöm, Nyíregyháza!
Borítókép: Orbán Viktor Nyíregyházán (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor Nyíregyházára látogatott a digitális polgári körök háborúellenes rendezvényére, majd a városházán közösen bejelentették a Fidesz–KDNP új jelöltjét a nyíregyházi választókerületben.
A főpolgármesternek a Budapest Brand-botrány miatt is főhet a feje.
A balliberális elit teljes mellszélességgel támogatja a Tisza Pártot.
Gajdos László a Nyíregyházi Állatpark vezetőjeként elfogadta a több milliárd forintos állami támogatást, most mégis a Tisza Párt képviselőjelöltjeként indul.
