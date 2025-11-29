Orbán ViktorNyíregyházaminiszterelnök

Orbán Viktor: Köszönöm, Nyíregyháza! + videó

Közösségi oldalán osztott meg egy videót a magyar kormányfő a szombati háborúellenes nagygyűlés végéről.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 21:52
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
Közösségi oldalán osztott meg egy videót a magyar kormányfő.

A kisfilmben a szombati, Nyíregyházán tartott háborúellenes nagygyűlés végének percei láthatóak, amihez a magyar miniszterelnök azt írta: 

És így zártuk… Köszönöm, Nyíregyháza!

Borítókép: Orbán Viktor Nyíregyházán (Forrás: Facebook) 


