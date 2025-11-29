Új jelölttel vág neki 2026-nak a Fidesz Nyíregyházán is

Nyíregyházán tartott háborúellenes gyűlést Orbán Viktor miniszterelnök, majd a városházán több fontos fejlesztési ügy egyeztetése mellett bejelentették: a Fidesz–KDNP jelöltje a vármegyei 1-es választókerületben Polgári András, a kormányhivatal főigazgatója lesz.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Nyíregyházára látogatott, ahol részt vett a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, és beszédet is mondott.

A rendezvény után a városházán fogadták a kormányfőt, ahol több fontos, a várost érintő fejlesztési ügyet is előkészítettek.

A találkozón egy közös bejelentést is tettek, amit Nyíregyháza polgármestere, Kovács Ferenc a közösségi oldalán is megosztott. Kiderült, ki lesz a Fidesz–KDNP jelöltje a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 1-es, nyíregyházi egyéni választókerületben.

Bár a kormánypártok mind a 106 körzetben jó ideje rendelkeznek jelöltekkel, a nyíregyházi induló személyéről eddig nem esett szó.

Most kiderült: a Fidesz–KDNP jelöltje Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatója lesz. A 45 éves jogász immár két évtizede dolgozik Nyíregyházáért: korábban a polgármesteri hivatal osztályvezetője volt, 2017 óta pedig a kormányhivatal főigazgatójaként tevékenykedik. Két diplomával és szakvizsgával rendelkező jogászként indul a választókerület képviseletéért.

A bejelentésben köszönetet mondtak Szabó Tündének, aki nyolc éven át szolgálta a választókerületet egyéni országgyűlési képviselőként.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök egy interjúban elárulta, a Fidesz a megyei jogú városokban, ott, ahol tud, mindenképpen szeretne generációváltást elérni.