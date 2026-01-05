Magyar Péter mögött a Jurassic Park

Vannak dolgok, amik soha nem változnak, vannak dolgok, amelyek a kommunizmus, majd az MSZP–SZDSZ országlásának sötét árnyaiként még mindig követnek minket. Néha, amikor nem figyelünk, az óvatlan pillanatokban előbukkannak, és mi őszinte csodálkozással révedünk magunk elé, hogy ezek még köztünk vannak?!

Az egó, az újságírói szuverenitás, a függetlenség hangoztatása mindig csak akkor jön elő a balos újságírókból, amikor ők a vendégek a stúdiókban. Amikor viszont valóban meg kellene a virtust csillogtatni – például Magyar Péterrel szemben ülve –, akkor inkább mikrofonállványként funkcionálnak. Ilyen volt a botrányos, Szily Nóra-féle PR-interjú is. A pártvezér kérette magához az újságírót, ami már önmagában is beszédes.

A cél egyértelmű volt: egy pszichológusként végzett újságírónak kellett hitelesítenie Magyart a szavazók előtt, egy nem politikai, hanem emberközeli, karácsonyi, elcsendesedő interjúval. Csakhogy ez a mesterkéltség most is visszaütött, hiszen Szily túltolta a biciklit a negédes szervilizmusával.

Ezzel azt a képet próbálták megváltoztatni, hogy Magyar nem egy erőszakos alak, hanem egy kenyérre kenhető, a hölgyeket végtelenségig tisztelő, szerethető, de elképesztő munkabírással és képességekkel rendelkező figura.

Valóban a riporteri hivatás megcsúfolása, ahogy Szily a minimális kritikai testtartást, a volt feleség Magyarról elmondott brutális mondatait sutba dobva beszélgetett a politikussal. Nem volt véletlen Varga Judit reakciója: hányinger. Ennél plasztikusabban ki sem lehetett volna fejezni a valóságot.

A Szilyéhez hasonlóan szervilis, de annyira nem felkapott, ugyancsak decemberi interjút a posztkommunista-liberális panoptikum képviselője, Kéri László készítette Magyarral. Szily Nóra ugyanazt az ájult csodálatot fejezte ki Magyar Péter felé, amit Kéri.

Szily és Kéri után, hogy a Jurassic Park teljes legyen, itt van nekünk a MÚOSZ nevű szörmedvény is, amely a kommunizmus zárványaként él köztünk. Jaj, de csitt! Néhány fiatalabb MÚOSZ-os dínó ordítását hallom a háttérből, hogy ők nem is kommunisták.

Dévényi István, György Zsombor, Lukács Csaba, a 2015-ben a Fidesszel szembeforduló sajtócsapat, a „G-napisták” tagjai is a MÚOSZ elnökségében dolgoznak. Ők a volt

MSZP-s népszabadságos, SZDSZ-es Magyar Hírlap-os, mostani népszavás, klubrádiós elvtársakkal nagy kiegyezésben üldögélnek egy sóhivatal élén. Gyönyörű alakulat ez a XXI. századi tollforgató népfront.