Fütyült a szabályokra a siető autós, de a rendőrségi drón mindent látott + videó

Nem első alkalommal vet be kamerás drónokat a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség, legutóbb Szeged belvárosát pásztázták a magasból, és ezúttal a gyalogosok biztonsága állt az akció fókuszában. Egy zebra környékét pásztázták, és a videó első harmadában fel is tűnik egy fekete Opel Corsa, melynek vezetője nem engedi át a felfestett úttestre már lelépő, tehát már elsőbbséggel rendelkező járókelőt – inkább egy tétova fékezés után kikerüli. Néhány tíz méterrel később félre is állították és a felvétel alapján meg is bírságolták a rendőrök, csakúgy, mint a zebra előtt, a biciklisávot elfoglalva megálló kisteherautó sofőrjét. Rendhagyó módon a videóban egy szabályos autóst is megmutatnak mint követendő példát – holott a vezető nem tett mást, mint egyszerűen betartotta a KRESZ szabályait.