Makó egyik meg nem nevezett utcájában a lakosok – köztük kisgyerekes családok és idősek – aggódtak a biztonságukért a rendszeres gyorshajtások miatt, áll a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség közleményében. Ilyen „versenypálya-atmoszféránál” ugyanis a jelentős zaj kellemetlensége mellett nemcsak az úttesten átkelni, hanem még a járdán sétálni is veszélyes, ezért a rendőrök soron kívül kivonultak sebességet mérni egy mobil VÉDA készülékkel. Alig hittek a szemüknek, amikor egy autós 50 helyett 140 km/h-s tempóval tűnt fel a láthatáron, óriási kockázatot jelentve minden közlekedőre és járókelőre. A produkcióját közel 470 ezer forintos közigazgatási bírsággal és a jogsijában 8 előéleti ponttal honorálták. Be kell látni ugyanakkor, hogy az egyszeri akció mellett tartós beavatkozással lenne célszerű lassítani az utcában tempót, amire egy-két fix traffipax vagy forgalomtechnikai eszköz is megfelelne.
Ki nem találná, mennyivel döngetett egy autós a csendes makói utcában
Lakossági panaszok miatt vonultak ki sebességet mérni a rendőrök, nem is kellett sokat várni a rekordfogásra.
