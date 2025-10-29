gyorshajtásvédamakó várostraffipaxbírság

Ki nem találná, mennyivel döngetett egy autós a csendes makói utcában

Lakossági panaszok miatt vonultak ki sebességet mérni a rendőrök, nem is kellett sokat várni a rekordfogásra.

2025. 10. 29. 14:01
Fotó: Police.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Makó egyik meg nem nevezett utcájában a lakosok – köztük kisgyerekes családok és idősek – aggódtak a biztonságukért a rendszeres gyorshajtások miatt, áll a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség közleményében. Ilyen „versenypálya-atmoszféránál” ugyanis a jelentős zaj kellemetlensége mellett nemcsak az úttesten átkelni, hanem még a járdán sétálni is veszélyes, ezért a rendőrök soron kívül kivonultak sebességet mérni egy mobil VÉDA készülékkel. Alig hittek a szemüknek, amikor egy autós 50 helyett 140 km/h-s tempóval tűnt fel a láthatáron, óriási kockázatot jelentve minden közlekedőre és járókelőre. A produkcióját közel 470 ezer forintos közigazgatási bírsággal és a jogsijában 8 előéleti ponttal honorálták. Be kell látni ugyanakkor, hogy az egyszeri akció mellett tartós beavatkozással lenne célszerű lassítani az utcában tempót, amire egy-két fix traffipax vagy forgalomtechnikai eszköz is megfelelne.    

Íme, a hitelesített – de nem túl jó minőségű – felvétel az ámokfutó autósról
Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu