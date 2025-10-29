Ki nem találná, mennyivel döngetett egy autós a csendes makói utcában

Makó egyik meg nem nevezett utcájában a lakosok – köztük kisgyerekes családok és idősek – aggódtak a biztonságukért a rendszeres gyorshajtások miatt, áll a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség közleményében. Ilyen „versenypálya-atmoszféránál” ugyanis a jelentős zaj kellemetlensége mellett nemcsak az úttesten átkelni, hanem még a járdán sétálni is veszélyes, ezért a rendőrök soron kívül kivonultak sebességet mérni egy mobil VÉDA készülékkel. Alig hittek a szemüknek, amikor egy autós 50 helyett 140 km/h-s tempóval tűnt fel a láthatáron, óriási kockázatot jelentve minden közlekedőre és járókelőre. A produkcióját közel 470 ezer forintos közigazgatási bírsággal és a jogsijában 8 előéleti ponttal honorálták. Be kell látni ugyanakkor, hogy az egyszeri akció mellett tartós beavatkozással lenne célszerű lassítani az utcában tempót, amire egy-két fix traffipax vagy forgalomtechnikai eszköz is megfelelne.

Íme, a hitelesített – de nem túl jó minőségű – felvétel az ámokfutó autósról

Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség