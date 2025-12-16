lukoilxtelluswashingtonafp

Washington közbelépett: újabb fordulat a Lukoil-vagyon értékesítésében

Élesedik a küzdelem a Lukoil külföldi érdekeltségeiért, miután az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma megvétózta az egyik legesélyesebbnek tartott kérő ajánlatát. A döntés következtében egy szereplővel szűkült a mezőny, így a Mol továbbra is versenyben van a mintegy 22 milliárd dollárra becsült Lukoil eszközcsomagért a globális olajipari óriások mellett.

2025. 12. 16. 12:57
Az elutasított ajánlat a Xtellus Partners amerikai befektetési bank vezette csoporté, amely pedig azt ígérte, hogy az eladásból származó bevételt felhasználja fel azoknak az amerikai befektetőknek a kártalanítására, akik pénzt vesztettek, amikor a háború kezdete után befagyasztották Lukoil-részvényeiket, derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Fotó: AFP
A Lukoil a Xtellust részesítette előnyben. Fotó: AFP

Nincs megnyugvás, ha a Lukoilról van szó

A nyugati befektetők korábban a Lukoil részvényeinek több mint egynegyedét birtokolták

– emlékeztetett a Mobility Plaza.

Az orosz energetikai óriás az amerikai szankciók miatt kénytelen megválni külföldi eszközeitől, erre eredetileg november 21-ig volt ideje, de a határidőt január 17-ig meghosszabbították. A legértékesebb ilyen eszköz az iraki Nyugat-Kurna-2, amelyre az Exxon vetett szemet. A Russia Pivot Asia című hírportál szerint ez jól példázza, hogy az amerikai szankciók célja inkább orosz külföldi energiaipari eszközök amerikai vállalatok általi kényszerű felvásárlása,

Ukrajna pedig csak ürügyként szolgál.

Több mint egy tucat vállalat jelentkezett be a vagyonra, köztük olyan olajipari „nagypályások”, mint

  • az amerikai ExxonMobil
  • és a Chevron,
  • az abu-dzabi International Holding Company,
  • valamint a Mol
  • és a szintén amerikai Carlyle magántőke-társaság,
    amelyek még mind versenyben vannak. Bejelentkezett egy expornócsászár is.

A Xtellus Partners ajánlatának elutasításáról a Reuters értesült négy megbízható forrásból, de a hírt az amerikai pénzügyminisztérium nem kommentálta.

A Lukoil újabb kedvenc jelöltje esett ki

A brit hírügynökség forrásai szerint a Lukoil az Xtellus ajánlatát részesítette előnyben, de a végrehajtása bonyolult volt. Az egyik forrás szerint a Lukoil és az Xtellus vezette csoport már aláírta a részvényvásárlási megállapodást; hasonlóképpen esett kútba a megállapodás a tökéletes vevőnek tűnő Guvnorral.

A pénzügyminisztérium közölte a csoporttal, hogy nincs engedélye szankcionált értékpapírok felhasználására egy tranzakcióban, ezért utasították el az ajánlatukat – mondta a forrás.

Az Xtellus azonban nem adja fel,

most az a terv, hogy egy magasabb szintű döntéshozóval megpróbálják visszavonatni az elutasítást. A csoport emellett engedélyt is kér majd ezekhez az értékpapírokhoz való hozzáférésre.

A kazahok még nem döntöttek

Tovább bonyolítják a helyzetet a kazahok is. A Lukoilnak 13,5 százalékos része van a Karachaganak olajmezőben és öt százalék a tengiziben. Ezek nagy kazahsztáni olaj- és gázprojektek, a társak itt nyugati nagyvállalatok. Emellett 12,5 százalékos orosz tulajdon van a Kaszpi-tengeri Kőolajvezeték Konzorciumban (CPC) – ez Kazahsztánból exportál olajat a Fekete-tengerhez.

Jerlan Akkenzsenov kazah energetikai miniszter hétfőn közölte: a talajhasználatról szóló törvény alapján az országnak elővételi joga van az ottani eszközökre. „A jövőben döntünk arról, hogy élünk-e ezzel a joggal, vagy sem” – idézte a szavait az Interfax.

Elmondta azt is, hogy

a kormány egyelőre nem folytat tárgyalásokat ezeknek az eszközöknek a megvásárlásáról.

 

Tudom, hogy világszerte sok vállalat mutat érdeklődést irántuk

 – tette hozzá.

A Lukoil egyébként mindent megtesz azért, hogy minél jobban megússza az egész ügyet: a Politico tudósítása szerint felkérte Donald Trump amerikai elnök 2024-es kampányának vezető tanácsadóját, Bryan Lanzát a bécsi székhelyű nemzetközi részlege tanácsadójának.

Lanza és cége, a Mercury Public Affairs, a tranzakciót illetően kapcsolatban áll az amerikai kormánnyal, és azok között van, akik segítettek elérni a pénzügyminisztériumnál az eladás határidő meghosszabbítását.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

