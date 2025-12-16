Washington közbelépett: újabb fordulat a Lukoil-vagyon értékesítésében

Az elutasított ajánlat a Xtellus Partners amerikai befektetési bank vezette csoporté, amely pedig azt ígérte, hogy az eladásból származó bevételt felhasználja fel azoknak az amerikai befektetőknek a kártalanítására, akik pénzt vesztettek, amikor a háború kezdete után befagyasztották Lukoil-részvényeiket, derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A Lukoil a Xtellust részesítette előnyben. Fotó: AFP

Nincs megnyugvás, ha a Lukoilról van szó

A nyugati befektetők korábban a Lukoil részvényeinek több mint egynegyedét birtokolták

– emlékeztetett a Mobility Plaza.

Az orosz energetikai óriás az amerikai szankciók miatt kénytelen megválni külföldi eszközeitől, erre eredetileg november 21-ig volt ideje, de a határidőt január 17-ig meghosszabbították. A legértékesebb ilyen eszköz az iraki Nyugat-Kurna-2, amelyre az Exxon vetett szemet. A Russia Pivot Asia című hírportál szerint ez jól példázza, hogy az amerikai szankciók célja inkább orosz külföldi energiaipari eszközök amerikai vállalatok általi kényszerű felvásárlása,

Ukrajna pedig csak ürügyként szolgál.

Több mint egy tucat vállalat jelentkezett be a vagyonra, köztük olyan olajipari „nagypályások”, mint

az amerikai ExxonMobil

és a Chevron,

az abu-dzabi International Holding Company,

valamint a Mol

és a szintén amerikai Carlyle magántőke-társaság,

amelyek még mind versenyben vannak. Bejelentkezett egy expornócsászár is.

A Xtellus Partners ajánlatának elutasításáról a Reuters értesült négy megbízható forrásból, de a hírt az amerikai pénzügyminisztérium nem kommentálta.

A Lukoil újabb kedvenc jelöltje esett ki

A brit hírügynökség forrásai szerint a Lukoil az Xtellus ajánlatát részesítette előnyben, de a végrehajtása bonyolult volt. Az egyik forrás szerint a Lukoil és az Xtellus vezette csoport már aláírta a részvényvásárlási megállapodást; hasonlóképpen esett kútba a megállapodás a tökéletes vevőnek tűnő Guvnorral.

A pénzügyminisztérium közölte a csoporttal, hogy nincs engedélye szankcionált értékpapírok felhasználására egy tranzakcióban, ezért utasították el az ajánlatukat – mondta a forrás.

Az Xtellus azonban nem adja fel,

most az a terv, hogy egy magasabb szintű döntéshozóval megpróbálják visszavonatni az elutasítást. A csoport emellett engedélyt is kér majd ezekhez az értékpapírokhoz való hozzáférésre.