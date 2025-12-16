brüsszelminiszterelnökháborúorbán viktor

Orbán Viktor: Magyarország előtt két út áll

A brüsszeli út háborút, bevándorlást és tiszás megszorítócsomagot jelent. A magyar út ezzel szemben békét, biztonságot jelent – közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor hamarosan Brüsszelbe indul.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 12:46
Viktor Orban, Prime Minister of Hungary (Photo: AFP)
A tempó és a helyzet fokozódik. Ma előbb egyeztetés a választókerületi elnökökkel, aztán indulás Brüsszelbe. Magyarország előtt két út áll. Erről írt a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) év végi üzleti eseményén, a Magyar Vállalkozók Napja rendezvényen a Müpában 2025. december 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) év végi üzleti eseményén, a Magyar Vállalkozók Napja rendezvényen a Müpában 2025. december 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: 

A brüsszeli háborút, bevándorlást és tiszás megszorítócsomagot jelent. A magyar út ezzel szemben békét, biztonságot jelent, és azt, hogy a magyarok pénze a magyaroknál marad, nem küldjük Ukrajnába.

Ebből kell választani – tette hozzá.

Brüsszel és a háborúpárti politikusok átverték az embereket. Azt mondták, hogy az ukrajnai háború nekik nem kerül semmibe. De az igazság az, hogy a háború sokba kerül. Nagyon sokba – közölte Orbán Viktor.

Ezért akarják lefoglalni a befagyasztott orosz vagyont, és ezért akarnak közös hitelt felvenni. Ha nem sikerül, a háborúpárti kormányok könnyen megbukhatnak. Ha sikerül, az unokáink is a háború árát fizetik majd. Nekünk ebből ki kell maradnunk

 – húzta alá a miniszterelnök. Hozzátette: Súlyosbítja a helyzetet, hogy az orosz vagyon lefoglalása felér egy hadüzenettel.

Trump a béketeremtésre, Brüsszel a háború folytatására akarja felhasználni ezt a pénzt. Nem kérdés, mi Trump és a béke mellett állunk. Közben a tiszások levágás előtt álló malacokhoz hasonlítják a magyarokat. Ha jön a Tisza, érkezik a kés is a Tisza-adó és a tiszás megszorítócsomag formájában. Ezt nem engedhetjük

 – fűzte hozzá a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) év végi üzleti eseményén, a Magyar vállalkozók napja rendezvényen a Müpában 2025. december 5-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

