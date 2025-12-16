tbszlakossági megtakarításbefektetés

Sürget az idő! – Ha ilyen befektetésen gondolkodik, érdemes azonnal cselekedni

Az év vége közeledtével több olyan döntést kell meghozni, amelyek évekre meghatározhatják életünket, köztük pénzügyi mozgásterünket is. A tartós befektetési számla (TBSZ) év eleji adó-szabályváltozásai különösen indokolják, hogy körültekintőbben járjunk el, ha ilyen típusú befektetést tervezünk még 2025-ben. Papíron még van néhány hét a határidő lejártáig, ám a gyakorlatban jobb korábban, mint később cselekedni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 12:49
forint, euró, árfolyam, forint árfolyam
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tartós befektetési számla (TBSZ) az elmúlt években a magyar lakossági megtakarítási piac egyik legfontosabb eszközévé vált. Azok számára kínál különösen kedvező megoldást, akik hosszabb távon, tudatosan kívánnak befektetni, és ki szeretnék használni az adómentes hozam lehetőségét. A TBSZ lényege változatlan: ha a befektető a számlán elhelyezett összeget legalább öt éven keresztül megtartja, az elért hozam teljes egészében mentesül mind a személyi jövedelemadó (szja), mind a szociális hozzájárulási adó alól – írja a Világgazdaság.

árfolyam, euro, forint, TBSZ
A TBSZ sajátossága, hogy a befizetések kizárólag a gyűjtőév során teljesíthetők. Fotó: Shutterstock

A TBSZ új szabályozása a hosszú távú megtakarításokat ösztönzi

A számlanyitás éve az úgynevezett gyűjtőév, amely a nyitás napjától december 31-éig tart, ebben az időszakban lehet pénzt elhelyezni a számlán; ezt követően a lekötési időszak veszi kezdetét, amely ideális esetben három vagy öt évig tart. 2025-től az adózási változások keretében nőtt a fegyelem jelentősége. Az idei év jelentős fordulópontot hozott a TBSZ-ek adózásában.

Az év elejétől hatályos szabályok értelmében az idő előtt feltört tartós befektetési számlák esetében már nem csupán személyi jövedelemadót, hanem szociális hozzájárulási adót is kell fizetni a realizált hozam után.

Ennek következtében:

  • három éven belüli feltörés esetén a hozamot 15 százalékos szja és 13 százalékos szocho terheli,
  • három és öt év között a közteher mérséklődik, de továbbra sem szűnik meg,
  • az ötödik év leteltével viszont teljes adómentesség érvényesül.

A módosítás egyértelműen a hosszú távú megtakarításokat ösztönzi, és jelentősen csökkenti az idő előtti számlamegszüntetés vonzerejét.

A TBSZ sokak számára stratégiai eszközzé vált

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025-ben tovább nőtt a TBSZ-ek száma és az azokon elhelyezett vagyon. A befektetők egyre tudatosabban keresik azokat a konstrukciókat, amelyek infláció feletti hozamot kínálnak, miközben adózási szempontból is kedvezők, továbbá a pénzpiaci volatilitás, valamint az állampapírpiac hozamkörnyezetének változása is hozzájárult ahhoz, hogy a TBSZ sokak számára stratégiai eszközzé vált.

A TBSZ sajátossága, hogy a befizetések kizárólag a gyűjtőév során teljesíthetők. A gyűjtőév lezárását követően új pénz már nem helyezhető el a számlán, ugyanakkor a már befizetett összeg különböző befektetési eszközök között átcsoportosítható.

A befektetők részvényeket, kötvényeket, befektetési alapokat, ETF-eket vagy állampapírokat is tarthatnak a számlán, a számlanyitás feltétele pedig legalább 25 ezer forintos befizetés, felső korlát azonban nincs, így a konstrukció kisebb és nagyobb megtakarítással rendelkezők számára egyaránt elérhető.

Nem tanácsos az utolsó napokra halasztani a TBSZ-számla megnyitását

A 2025-ös év során számos elemzés hasonlította össze a TBSZ-t más, szintén kedvezményes adózású megtakarítási formákkal, úgymint a Nyugdíj-előtakarékossági számlával (NYESZ), az önkéntes nyugdíjpénztárral (ÖNYP) vagy a nyugdíjbiztosítással. Bár ezek a megoldások jellemzően állami adójóváírást kínálnak, 

a TBSZ előnye a nagyobb rugalmasságban és a szabadabb befektetési döntésekben rejlik, mert nem kizárólag nyugdíjcélra használható, és a futamideje is rövidebb.

Bár a jogszabályi határidő egyértelműen december 31., a gyakorlati tapasztalatok alapján nem tanácsos az utolsó napokra halasztani a TBSZ-számla megnyitását vagy a szükséges rendelkezéseket megtenni a lejáró számláról. Az év végi időszakban a bankfiókok nyitvatartása az ünnepek miatt korlátozottabb, miközben az ügyfélforgalom jócskán megnövekszik. Emiatt reális kockázat, hogy a későn érkező ügyfelek számára már nem jut idő az ügyintézésre, különösen személyes tanácsadást igénylő esetekben.

Szakértők ezért azt javasolják, hogy az érintettek: 

  • még ezen a héten egyeztessenek időpontot saját bankjukkal, esetleg prémium- vagy privátbankárukkal,
  • személyes találkozó keretében intézzék a számlanyitást vagy a meglévő TBSZ-szel kapcsolatos rendelkezéseket,
  • ellenőrizzék, hogy a gyűjtőévre vonatkozó befizetés ténylegesen megérkezett-e a számlára.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkarácsony gergely

Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert

Tóth Tamás Antal avatarja

Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.