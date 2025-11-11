Ingyenes számlavezetés, kedvező feltételek: ezért érdemes most tartós befektetési számlát nyitni

Rendkívüli

Azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen Brüsszel

A TBSZ – vagyis a tartós befektetési számla – évek óta az egyik legnépszerűbb módja annak, hogy hosszú távon, kedvezményes adózással gyarapítsuk megtakarításainkat, ráadásul idén több nagybank is díjmentes számlanyitást és számlavezetést kínál az ügyfeleknek. Az alábbi összeállításból kiderül, miért érdemes belevágni, és milyen feltétekkel elérhető a konstrukció a különböző pénzintézeteknél.

2025. 11. 11. 13:02
Illusztráció Fotó: Kállai Márton
A tartós befektetési számla, vagyis TBSZ lényege, hogy a számlanyitás évében – az úgynevezett gyűjtőévben – lehet befizetni, majd ha a befektetés legalább három évig bent marad, a hozam után csak kedvezményes adót (10 százalék szja + 8 százalék szocho) kell fizetni, öt év elteltével pedig a teljes hozam adómentessé válhat. Ez a konstrukció különösen vonzó azok számára, akik hosszabb távra terveznek, és szeretnék maximalizálni megtakarításaik hozamát.

tbsz, befektetés
A TBSZ évek óta az egyik legnépszerűbb módja annak, hogy hosszú távon, kedvezményes adózással gyarapítsuk megtakarításainkat
(Fotó: Shutterstock)

Hol és mennyiért lehet TBSZ-t nyitni?

A nagyobb hazai bankoknál a TBSZ-számlák díjai és feltételei eltérők, ugyanakkor sok helyen most épp ingyenes a számlavezetés, ami még vonzóbbá teszi a konstrukciót. A Világgazdaság összegyűjtötte, milyen feltételekkel kínálják a TBSZ-t a hazai nagybankok:

  • OTP Bank: Interneten vagy mobilbankon keresztül nyitott TBSZ-számlák 2025 végéig díjmentes számlavezetéssel elérhetők.
  • K&H Bank: Jelenleg szintén díjmentes a TBSZ számlavezetése december 31-ig.
  • CIB Bank: A Maraton TBSZ konstrukció díjmentes számlavezetéssel érhető el, és széles befektetési lehetőséget kínál.
  • UniCredit Bank: A TBSZ-hez kapcsolódó értékpapírszámla díjmentes, a promóció 2026. június 30-ig érvényben van.
  • Raiffeisen Bank: Külön díjat nem kell fizetni tartós befektetési számla vezetéséért, ugyanakkor a számlán lévő értékpapírok az ügyfél teljes értékpapírszámla-állományába számítanak bele, és az után a bank meghatározott százalékos díjat számít fel – részletek az aktuális kondíciós listában találhatók.
  • Gránit Bank: Online könnyen nyitható TBSZ, a számlavezetéshez nincs külön díj.
  • Az MBH Befektetési Bank díjtételei szerint a TBSZ vezetése önmagában nem állandó fix összegű díj, hanem a számlán elhelyezett pénzügyi eszközök típusa szerint változó díjak kerülhetnek felszámításra, eltérő lehet a költség például, ha államkötvényt, részvényt vagy befektetési jegyet tartunk a számlán.
  • Erste Bank: A TBSZ akár két évig díjmentes, ha az ügyfél rendszeres Erste Future befektetést indít, enélkül a számlának havi 350 forint fix költsége van (legfeljebb négy számláig), ezen felül 0,015 százalék állományi díjat számítanak fel, például 1 millió forintos állomány esetén ez 150 forint havonta. A kedvezmény pontos feltételei az Erste díjjegyzékében olvashatók.

Mint látjuk, ma már szinte minden nagybanknál van lehetőség kedvező feltételekkel TBSZ-t nyitni, így érdemes lehet még most is elkezdeni a befektetést és kihasználni a hosszú távú adóelőnyt.

Más előnyei is vannak a TBSZ-nek

A TBSZ előnyei közé tartozik még, hogy a befektető szabadon választhat különböző pénzügyi eszközök között – legyen szó állampapírokról, részvényekről vagy befektetési alapokról –, így teljes mértékben saját kockázati szintjéhez és céljaihoz igazíthatja a portfólióját. Hasonló szabadságot kínál a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) is, ám ott a kedvezmények érvényesítéséhez hosszabb lekötés szükséges, és a megtakarításból való korai kivétel adó- és járulékkötelezettséggel járhat. Az önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP) és a nyugdíjbiztosítás ennél is kötöttebb: a pénzhez jellemzően csak a nyugdíjkorhatár elérése után lehet hozzáférni, a befektetési lehetőségek korlátozottabbak, és a rugalmasság kisebb.

