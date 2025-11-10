bankszektorbankbetétkamatbetéti kamat

Brutális versenybe kezdtek a bankok a betétesekért – kamatkörkép

Több bank az elmúlt hetekben változtatott a kamatfeltételeken a lekötött betéteknél. A verseny újra élénkül: a legjobb ajánlatok már at-hét százalékos, kombinált termékek esetében pedig akár nyolcszázalékos éves betéti kamatot kínálnak. A Money.hu elemzése szerint a különbségek figyelemreméltóak: ugyanarra az összegre akár négyszer akkora hozamot is kaphatunk attól függően, melyik banknál kötjük le pénzünket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 10:38
A betétek kamata egyre magasabba kúszik. Fotó: Shutterstock
Az év vége hagyományosan az az időszak, amikor sok háztartáshoz pluszjövedelem érkezik – bónuszok, prémiumok vagy 13. havi fizetések formájában. Emellett egyre többen vannak, akik ideiglenesen parkoltatnák a lakásvásárlásra félretett összeget, amíg nem találnak megfelelő ingatlant. Ebben a helyzetben a lekötött bankbetét vonzó alternatíva: rövid távon is évi hat-hét százalékos, kockázatmentes hozam érhető el, miközben a pénz elérhető marad. A mostani kamatemelési hullám ezért különösen időszerű – írja a Money.hu.

betét
A bankoknál egyre magasabb a kamat a betéti konstrukcióra is. Fotó: Anadolu via AFP

Hol a legmagasabb a kamat a lekötött betétre? 

  • A Gránit KamatMax és az MBH Tripla betét hat hónapos lekötésre 6,5 százalékos kamatot biztosít.
  • MagNet Prizma betét három hónapos futamidővel akár hétszázalékos éves kamatot kínál.
  • A Polgári Bank szintén hét százalékot fizet (két hónapra) az akciós fix kamatozású betétre, ha a lekötött összeg új forrásból származik.
  • A Cofidis (korábban Cetelem) is megtartotta versenyképességét: az egyéves lekötésre 5,5 százalékos EBKM érhető el, ami szintén jó alternatíva lehet rövidebb időtávra.
  • Az OTP Banknál azok az ügyfelek helyezhetik el megtakarításaikat akciós kamatú lekötésben, akik rendelkeznek lakossági Bázis számlával, amihez Prémium Next szolgáltatás kapcsolódik. Itt hat hónapos lekötés mellett hatszázalékos az EBKM.

A Money.hu számítása szerint egymillió forint egyéves lekötése esetén, a kamatadóval, szochóval és számlavezetési díjjal csökkentett hozamok esetében a bankok közötti különbségek szignifikánsak:a legjobb ajánlat, a Cofidis 5,5 százalékos betéte, 39 600 forint hozamot hoz egy év alatt, míg a leggyengébb, 2,5 százalékos Polgári Fenntartható plusz betét mindössze 10 100 forintot.

Ez négyszeres különbséget jelent pusztán a bankválasztás miatt. A hozamokat csökkentő 15 százalékos kamatadó és a 13 százalékos szochó alól csak tartós befektetési számlán elhelyezett betét esetén lehet mentesülni (amelyik betétnél ez lehetséges).

 

A magasabb kamat feltételeit figyelni kell 

A magasabb kamatok jellemzően új forrásból származó, illetve digitális csatornán leköthető konstrukciókra vonatkoznak. A Gránit Hozampáros betét vagy a K&H Mix megtakarítás akár nyolcszázalékos kamatot is kínálhat, de ezek már befektetési jeggyel kombinált, tehát nagyobb kockázatú konstrukciók. Aki a klasszikus, fix kamatozású betétet keresi, annak érdemes figyelni a feltételeket: sok banknál minimum összeghez, új forráshoz vagy prémium számlacsomaghoz kötik az akciós kamatokat.

A kockázatmentes megtakarítások között a hat-hét százalékos éves kamat ma kiemelkedőnek számít. Érdemes azonban alaposan összehasonlítani az ajánlatokat és feltételeket, mielőtt lekötjük a pénzünket, mert nem feltétlenül a saját bankunknál találjuk a legjobb lehetőséget. Sok pénzintézet még mindig 0,1 százalék alatti kamatot kínál, vagyis gyakorlatilag semmit nem fizet a lekötésért. Még a jobb betétek között is jelentős a különbség: egy 1 egymillió forintos, egyéves lekötés esetén a legjobb banki ajánlat közel négyszer akkora hozamot kínál, mint a leggyengébb. Aki pedig igazán jól szeretne járni, annak megéri megfontolni a tartós befektetési számla használatát, amellyel a kamatadó és a szocho is megtakarítható – emelte ki Richter Ádám, a Money.hu pénzügyi elemzője.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

