Brutális versenybe kezdtek a bankok a betétesekért – kamatkörkép

Az év vége hagyományosan az az időszak, amikor sok háztartáshoz pluszjövedelem érkezik – bónuszok, prémiumok vagy 13. havi fizetések formájában. Emellett egyre többen vannak, akik ideiglenesen parkoltatnák a lakásvásárlásra félretett összeget, amíg nem találnak megfelelő ingatlant. Ebben a helyzetben a lekötött bankbetét vonzó alternatíva: rövid távon is évi hat-hét százalékos, kockázatmentes hozam érhető el, miközben a pénz elérhető marad. A mostani kamatemelési hullám ezért különösen időszerű – írja a Money.hu.

A bankoknál egyre magasabb a kamat a betéti konstrukcióra is. Fotó: Anadolu via AFP

Hol a legmagasabb a kamat a lekötött betétre?

A Gránit KamatMax és az MBH Tripla betét hat hónapos lekötésre 6,5 százalékos kamatot biztosít.

MagNet Prizma betét három hónapos futamidővel akár hétszázalékos éves kamatot kínál.

A Polgári Bank szintén hét százalékot fizet (két hónapra) az akciós fix kamatozású betétre, ha a lekötött összeg új forrásból származik.

A Cofidis (korábban Cetelem) is megtartotta versenyképességét: az egyéves lekötésre 5,5 százalékos EBKM érhető el, ami szintén jó alternatíva lehet rövidebb időtávra.

Az OTP Banknál azok az ügyfelek helyezhetik el megtakarításaikat akciós kamatú lekötésben, akik rendelkeznek lakossági Bázis számlával, amihez Prémium Next szolgáltatás kapcsolódik. Itt hat hónapos lekötés mellett hatszázalékos az EBKM.

A Money.hu számítása szerint egymillió forint egyéves lekötése esetén, a kamatadóval, szochóval és számlavezetési díjjal csökkentett hozamok esetében a bankok közötti különbségek szignifikánsak:a legjobb ajánlat, a Cofidis 5,5 százalékos betéte, 39 600 forint hozamot hoz egy év alatt, míg a leggyengébb, 2,5 százalékos Polgári Fenntartható plusz betét mindössze 10 100 forintot.

Ez négyszeres különbséget jelent pusztán a bankválasztás miatt. A hozamokat csökkentő 15 százalékos kamatadó és a 13 százalékos szochó alól csak tartós befektetési számlán elhelyezett betét esetén lehet mentesülni (amelyik betétnél ez lehetséges).

A magasabb kamat feltételeit figyelni kell

A magasabb kamatok jellemzően új forrásból származó, illetve digitális csatornán leköthető konstrukciókra vonatkoznak. A Gránit Hozampáros betét vagy a K&H Mix megtakarítás akár nyolcszázalékos kamatot is kínálhat, de ezek már befektetési jeggyel kombinált, tehát nagyobb kockázatú konstrukciók. Aki a klasszikus, fix kamatozású betétet keresi, annak érdemes figyelni a feltételeket: sok banknál minimum összeghez, új forráshoz vagy prémium számlacsomaghoz kötik az akciós kamatokat.