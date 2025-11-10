Brutális versenybe kezdtek a bankok a betétesekért – kamatkörkép

Az év vége hagyományosan az az időszak, amikor sok háztartáshoz pluszjövedelem érkezik – bónuszok, prémiumok vagy 13. havi fizetések formájában. Emellett egyre többen vannak, akik ideiglenesen parkoltatnák a lakásvásárlásra félretett összeget, amíg nem találnak megfelelő ingatlant. Ebben a helyzetben a lekötött bankbetét vonzó alternatíva: rövid távon is évi hat-hét százalékos, kockázatmentes hozam érhető el, miközben a pénz elérhető marad. A mostani kamatemelési hullám ezért különösen időszerű – írja a Money.hu.
Hol a legmagasabb a kamat a lekötött betétre?
- A Gránit KamatMax és az MBH Tripla betét hat hónapos lekötésre 6,5 százalékos kamatot biztosít.
- MagNet Prizma betét három hónapos futamidővel akár hétszázalékos éves kamatot kínál.
- A Polgári Bank szintén hét százalékot fizet (két hónapra) az akciós fix kamatozású betétre, ha a lekötött összeg új forrásból származik.
- A Cofidis (korábban Cetelem) is megtartotta versenyképességét: az egyéves lekötésre 5,5 százalékos EBKM érhető el, ami szintén jó alternatíva lehet rövidebb időtávra.
- Az OTP Banknál azok az ügyfelek helyezhetik el megtakarításaikat akciós kamatú lekötésben, akik rendelkeznek lakossági Bázis számlával, amihez Prémium Next szolgáltatás kapcsolódik. Itt hat hónapos lekötés mellett hatszázalékos az EBKM.
A Money.hu számítása szerint egymillió forint egyéves lekötése esetén, a kamatadóval, szochóval és számlavezetési díjjal csökkentett hozamok esetében a bankok közötti különbségek szignifikánsak:a legjobb ajánlat, a Cofidis 5,5 százalékos betéte, 39 600 forint hozamot hoz egy év alatt, míg a leggyengébb, 2,5 százalékos Polgári Fenntartható plusz betét mindössze 10 100 forintot.
Ez négyszeres különbséget jelent pusztán a bankválasztás miatt. A hozamokat csökkentő 15 százalékos kamatadó és a 13 százalékos szochó alól csak tartós befektetési számlán elhelyezett betét esetén lehet mentesülni (amelyik betétnél ez lehetséges).
A magasabb kamat feltételeit figyelni kell
A magasabb kamatok jellemzően új forrásból származó, illetve digitális csatornán leköthető konstrukciókra vonatkoznak. A Gránit Hozampáros betét vagy a K&H Mix megtakarítás akár nyolcszázalékos kamatot is kínálhat, de ezek már befektetési jeggyel kombinált, tehát nagyobb kockázatú konstrukciók. Aki a klasszikus, fix kamatozású betétet keresi, annak érdemes figyelni a feltételeket: sok banknál minimum összeghez, új forráshoz vagy prémium számlacsomaghoz kötik az akciós kamatokat.