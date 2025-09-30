vagyoninflációmegtakarítás

Rekordszinten a megtakarítások – 17 éve nem gyarapodtunk ilyen gyorsan

Újabb csúcsot értek el a magyar családok tartalékai: világszerte 8,7, Magyarországon pedig csaknem 14 százalékkal nőtt a pénzügyi vagyon 2024-ben. Az Allianz friss Global Wealth Reportja szerint ez a leggyorsabb hazai bővülés a 2008-as válság óta – a megtakarítások különböző formái történelmi rekordokat döntöttek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 12:49
Érdemes számolni, sokat lehet spórolni Fotó: Shutterstock
Újabb kiemelkedő év a háztartások globális pénzügyi vagyonának gyarapodásában: 2024-ben 8,7 százalékos volt az éves növekedési ütem. Az Allianz friss Global Wealth Reportja kétféle utat határoz meg az anyagi gyarapodáshoz: az „okos” amerikai megközelítést, valamint a „konzervatív” német megtakarítási mintát. Az inkább a német módszert követő magyarok tavaly erős növekedésnek örülhettek: a hazai háztartások pénzügyi vagyona 13,9 százalékkal bővült, ami a 2008-as globális pénzügyi válság óta a leggyorsabb ütemnek számít.

Globális körkép megtakarítás
Hazánkban a friss megtakarítások éves szinten 5,5 százalékot adnak hozzá a meglévő vagyonhoz. Forrás: Allianz.com

A magyarok megtakarításai átlagon felül növekedtek tavaly

Közel 60 ország háztartásainak vagyon- és adóssághelyzetét tárta fel az éves Global Wealth Reportjának legfrissebb, 16. kiadásában az Allianz. A jelentésből kiderül, hogy miközben a világgazdaság ismét erős évet zárt tavaly, a magánszemélyek pénzügyi vagyona is rendkívüli mértékben nőtt: a 8,7 százalékos bővülés még a 2023-as ütemet (8 százalék) is felülmúlta. Ennek megfelelően a múlt év végére a teljes pénzügyi vagyon elérte a 269 ezermilliárd eurót, ami abszolút rekord,  bár az utóbbi évek kellemetlen inflációs hatása miatt csak a 2017-es szintnek felel meg. Ugyanakkor az átlagok mögött érdekes gyarapodási ütemek figyelhetők meg egyes országonként, így például a magyarok pénzügyi vagyonának növekedése átlag feletti mértékű volt. A felmérés eredményei szerint nálunk a friss megtakarítások éves szinten 5,5 százalékot adnak hozzá a meglévő vagyonhoz, miközben az értéknövekedésből csupán 44 százalékkal veszik ki a részüket. Éves átlagos növekedésben ugyanakkor jól állunk: egy évtizedes távlatban 11 százalékos az éves rátánk. 

Új rekord: 17 milliárd euró felett a friss megtakarítások

Tavaly a magyar háztartások bruttó pénzügyi vagyona 13,9 százalékkal bővült, ami a globális pénzügyi válság óta a leggyorsabb ütem” – közölte Tölgyes Ágnes, az Allianz Hungária Zrt. pénzügyi divíziójának vezetője, utalva a 2008-as pénzügyi válságra.

„A jó teljesítmény elsősorban az értékpapír-kategória 16,1 százalékos növekedésének köszönhető, de a többi eszközosztály is erősen szerepelt: a bankbetétek 10,7, a biztosítások, nyugdíj-megtakarítások 13,2 százalékkal emelkedtek” – tette hozzá a szakember. A friss megtakarítások 16 százalékkal, 17 milliárd euróra nőttek, ami szintén új rekord.

