Rendkívüli

Zelenszkij: Magyar drónok sérthették meg Ukrajna légterét

Monetáris TanácsMNBGDPállamadósság

Enyhén gyorsuló növekedést prognosztizál a monetáris tanács

Az idén bejelentett kormányzati intézkedések költségvetési hatása 2026-ban a GDP mintegy 1,5 százalékával emeli a háztartások nettó jövedelmét az idei évihez képest. A GDP-arányos államadósság pedig 72 százalékra csökkenhet a monetáris tanács legfrissebb inflációs jelentésében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 16:40
illusztráció Forrás: MNB
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt hónapokban megkötött kereskedelmi megállapodások hatására a globális konjunktúrakilátások némileg javultak, ugyanakkor a hazánk számára legfontosabb külkereskedelmi partner, Németország gazdasági növekedése továbbra is visszafogott. A monetáris tanács szeptemberi jelentésében rámutat: az Európai Unió és az Egyesült Államok között július végén létrejött kereskedelmi megállapodás mérsékelte a globális pénzügyi piaci bizonytalanságot.

Monetáris Tanács, MNB
A monetáris tanács szerint a fogyasztás élénkülése várható
(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Monetáris tanács: folytatódhat a konjunktúra fokozatos helyreállása

A jelentés kitér arra is, hogy a forint az utóbbi negyedévben összességében mintegy 3 százalékkal erősödött az euróval szemben, míg a hazai állampapírhozamok vegyesen alakultak, ugyanakkor az infláció az év eleji szintekhez képest mérséklődött az elmúlt hónapokban.

Hangsúlyozzák: a harmadik negyedévtől folytatódhat a konjunktúra fokozatos helyreállása, amit lassíthat a mezőgazdasági kibocsátás aszállyal összefüggő csökkenése. Mindezek fényében a magyar gazdaság 2025 második negyedévében éves összevetésben 0,1 százalékkal, míg az előző negyedévhez képest 0,4 százalékkal bővült.

A jegybank előrejelzése szerint a 2024-es 4,9 százalékos GDP-arányos értékhez képest a költségvetési hiány 2025-ben tovább csökkenhet az állami kamatkiadások fokozatos mérséklődése mellett.

A többletjövedelmek várhatóan a fogyasztás élénküléséhez vezetnek

Az idén bejelentett kormányzati intézkedések költségvetési hatása 2026-ban a GDP mintegy 1,5 százalékával emeli a háztartások nettó jövedelmét az idei évihez képest, ami a háztartási fogyasztás 3,0 százalékának megfelelő összeget jelent, ugyanakkor a háztartások részére fizetendő állami kamatkiadások számottevően csökkennek. Ám a többletjövedelmek várhatóan a fogyasztás élénküléséhez vezetnek a jövőben.

A tanács előrejelzése szerint az idei évben 0,6 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, hiszen az adatok alátámasztják az éves alapú GDP növekedés várt, enyhe gyorsulását. Az elmúlt évek nagy kapacitásbővítő beruházási projektjei az idei év végétől fokozatosan megkezdik a termelést. Ez kiegészülve az európai konjunktúra élénkülésével és 

az új kapacitások termelésének felfutásával az export gyorsuló bővülését és az exportpiaci részesedés emelkedését vetítik előre

 az MNB elemzése szerint.

A tanács jelentésében prognosztizálja, hogy a GDP idei alakulását főként a szolgáltatások teljesítménye támogatja a termelési oldalon. A fogyasztáshoz köthető szolgáltatások – elsősorban a kiskereskedelem – továbbra is növekedést mutatnak, ami az év hátralévő részében is folytatódhat. A lakosság rendelkezésre álló reáljövedelme éves alapon 2025-ben 2,0 százalékkal, jövőre pedig 4,5 százalékkal bővülhet – összegez a jelentés.

A háztartások fogyasztási kiadása a második negyedévben 5,0 százalékkal bővült éves alapon, ami meghaladta az első negyedévben regisztrált 4,1 százalékos növekedést. Mivel a tétel súlya 48,1 százalék a GDP-ben, így 2,4 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez 2025 második negyedévében.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 1,3 százalékkal emelkedett, míg az építőipar hozzáadott értéke 4,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és 0,2 százalékponttal támogatta a GDP éves alapú bővülését.

Továbbra is élénk a hazai bérdinamika régiós összevetésben

Az idei év első hét hónapjának átlagában 9,0 százalékkal nőttek a bérek a versenyszférában. 2025 júliusában a versenyszféra bruttó átlagkeresete 8,7 százalékkal, a rendszeres kereset 8,1 százalékkal nőtt éves alapon. A magyarországi bérdinamika továbbra is élénk régiós összehasonlításban. 

  • Magyarországon 9,0 százalékkal, 
  • Lengyelországban 7,6 százalékkal, 
  • Romániában 7,2 százalékkal nőttek a nominális keresetek éves alapon 2025 júliusában. 
  • Szlovákiában júniusi adatok alapján 8,0 százalék volt a bérek éves növekedése. 
  • Csehország esetén csak negyedéves frekvencián állnak rendelkezésre béradatok, amelyek alapján az átlagbérek 7,8 százalékkal nőttek a második negyedévben. 

Régiós összevetésben a reálbérek Magyarországon és Lengyelországban emelkedtek a legnagyobb mértékben (4,5 százalék) júliusban, míg Romániában 0,6 százalékot tett ki a keresetek reálértékének növekedése. 

Ismét benézhet 72 százalék alá a GDP-arányos adósságráta

A jelentés kitér arra is, hogy hazánk hitelkockázati felára csökkent az időszak során. A forint összességében 3 százalékkal erősödött az euróval szemben. A stabilan magas megtakarítási rátán keresztül a forintbefektetések kiemelkedő hozama is támogatja az infláció mérséklődését – állapítja meg a monetáris tanács elemzésében, hangsúlyozva, hogy a hazai részvénypiac kiemelkedő eredményt ért el az elmúlt egy évben, meghaladva a világ vezető részvénypiaci indexeinek emelkedését is. 

A hazai lakossági állampapírokkal a külföldi állampapíroknál még mindig magasabb hozamot lehetett elérni – mutat rá a testület.

Az MNB prognózisa szerint a folyó fizetési mérleg többlete az idei átmeneti csökkenést követően 2026-tól ismét enyhe növekedésnek indul.
Egyúttal megjegyzik, összességében a második negyedéves adat alapján a folyó fizetési mérleg egyenlege továbbra is jelentős, az egy évvel korábbinál nagyobb mértékű többletet mutatott, így a négy negyedéves külső pozíció javult. Költségvetési folyamatok kapcsán a monetáris tanács az eredményszemléletű hiány fokozatos mérséklődésével számol. Így szerintük az előrejelzési horizont végére 72 százalék alá csökkenhet a GDP-arányos adósságráta.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.