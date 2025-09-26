Enyhén gyorsuló növekedést prognosztizál a monetáris tanács

Az elmúlt hónapokban megkötött kereskedelmi megállapodások hatására a globális konjunktúrakilátások némileg javultak, ugyanakkor a hazánk számára legfontosabb külkereskedelmi partner, Németország gazdasági növekedése továbbra is visszafogott. A monetáris tanács szeptemberi jelentésében rámutat: az Európai Unió és az Egyesült Államok között július végén létrejött kereskedelmi megállapodás mérsékelte a globális pénzügyi piaci bizonytalanságot.

A monetáris tanács szerint a fogyasztás élénkülése várható

(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Monetáris tanács: folytatódhat a konjunktúra fokozatos helyreállása

A jelentés kitér arra is, hogy a forint az utóbbi negyedévben összességében mintegy 3 százalékkal erősödött az euróval szemben, míg a hazai állampapírhozamok vegyesen alakultak, ugyanakkor az infláció az év eleji szintekhez képest mérséklődött az elmúlt hónapokban.

Hangsúlyozzák: a harmadik negyedévtől folytatódhat a konjunktúra fokozatos helyreállása, amit lassíthat a mezőgazdasági kibocsátás aszállyal összefüggő csökkenése. Mindezek fényében a magyar gazdaság 2025 második negyedévében éves összevetésben 0,1 százalékkal, míg az előző negyedévhez képest 0,4 százalékkal bővült.

A jegybank előrejelzése szerint a 2024-es 4,9 százalékos GDP-arányos értékhez képest a költségvetési hiány 2025-ben tovább csökkenhet az állami kamatkiadások fokozatos mérséklődése mellett.

A többletjövedelmek várhatóan a fogyasztás élénküléséhez vezetnek

Az idén bejelentett kormányzati intézkedések költségvetési hatása 2026-ban a GDP mintegy 1,5 százalékával emeli a háztartások nettó jövedelmét az idei évihez képest, ami a háztartási fogyasztás 3,0 százalékának megfelelő összeget jelent, ugyanakkor a háztartások részére fizetendő állami kamatkiadások számottevően csökkennek. Ám a többletjövedelmek várhatóan a fogyasztás élénküléséhez vezetnek a jövőben.

A tanács előrejelzése szerint az idei évben 0,6 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, hiszen az adatok alátámasztják az éves alapú GDP növekedés várt, enyhe gyorsulását. Az elmúlt évek nagy kapacitásbővítő beruházási projektjei az idei év végétől fokozatosan megkezdik a termelést. Ez kiegészülve az európai konjunktúra élénkülésével és

az új kapacitások termelésének felfutásával az export gyorsuló bővülését és az exportpiaci részesedés emelkedését vetítik előre

az MNB elemzése szerint.