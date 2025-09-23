kamatdöntésforintMNB

Tovább roboghat a forint az MNB döntése után

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a mai kamatdöntő ülésén, így továbbra is 6,5 százalékos az irányadó ráta. Mivel a nagy jegybankok várhatóan tovább csökkentik a kamatokat a következő hónapokban, ezért a kamatfelár is egyre nagyobb, a mai döntésével a MNB lényegében tovább erősítette a forintot, amely már hetek óta kirobbanó formában van.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 15:10
Továbbra is erősödést mutat a forint Fotó: Vémi Zoltán
Továbbra is kivár a lazítással a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a monetáris tanács a mai kamatdöntő ülésén ugyanis nem változtatott a monetáris kondíciókon, így az alapkamat változatlanul 6,5 százalékon áll. Utoljára tavaly szeptemberben csökkentették a kamatokat, tehát már egy éve szünetelteti a jegybank a kamatvágásokat – írja a Világgazdaság.

A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak, a Világgazdaságnak előzetes nyilatkozó szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy sem a jegybank eddigi kommunikációja nem utal fordulatra, illetve azt az inflációs folyamatok sem teszik lehetővé.

Leginkább ez utóbbi miatt fájhat a jegybankárok feje, noha augusztusban havi alapon stagnált a fogyasztói áremelkedés üteme, és a maginfláció is becsúszott négy százalék alá, az infláció továbbra is kívül esik a jegybank négyszázalékos célsávján, és várhatóan huzamosabb ideig ott is marad.

Ráadásul még ennél is nagyobb lenne, ha nem lennének az árrésstopok. A több körben életbe léptetett kormányzati intézkedések nagyságrendileg 1,5 százalékkal csökkentik az inflációt, tehát a kivezetésükkel azonnal megugorna az áremelkedés szintje, ahonnan csak nehéz lenne folytatni a lazítást.

Pedig a szakértők egyetértenek abban, hogy az utóbbi egy-két hónapban látványosan javult a jegybank a mozgástere, ami a forint árfolyamában is visszatükröződik. A hazai fizetőeszköz a dollárral szemben húsz, míg az euróval szemben mintegy öt százalékot erősödött az év eleje óta.

Ezzel bekerült a világ legjobban teljesítői devizái közé. Ez ugyanakkor nem független az MNB döntéseitől:

a jegybank lényegében tudatosan erősíti a forintot a kamatszint tartásával, ugyanis a régiós és nagy jegybankok már egy ideje csökkentik a kamatokat, így a magasabb kamatfelár a forint felé vonzza a befektetőket.

Ez magyarázza, hogy miért száguld a forint még a régiós devizákhoz képest is. Ugyanakkor az a nagy kérdés, hogy mi az a szint, ami már a jegybank ingerküszöbét is átlépi, és amikor felerősödnek a kamatcsökkentés melletti hangok.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője azt mondta lapunknak korábban, az első galambok azt követően jelenhetnek meg a tanácsban, hogy a forintárfolyam hosszabb időn át, stabilan erős szinten alakul, és ennek dezinflációs hatásai is érezhetővé, kimutathatóvá válnak.

Arra is felhívta az elemző a figyelmet, hogy Varga Mihály az idei közgazdász-vándorgyűlésen leszámolt azzal a nézettel, hogy a gyengébb árfolyam segíti a magyar gazdaságot.

Gyakorlatilag elköteleződött a tartósan erős(ebb) forintárfolyam mellett, ebből kifolyólag nem számíthatunk arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalt pénzpiaci stabilitás nyomán a jegybank rövid időn belül lazító irányú kommunikációs fordulatot hajtana végre

– mondta az elemző, aki ennek ellenére arra számít, hogy a stabilan és érdemben négyszáz alatt alakuló árfolyam idővel kevésbé szigorú kommunikációra késztetheti a jegybankot. A forintárfolyam stabilitásának megőrzése pedig az első kamatcsökkentést követően, a kamatpolitika későbbi alakítása során is prioritást élvezhet a döntéshozóknál.

 

